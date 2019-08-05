Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan’ın ‘Pelikancı’ ziyaretine Davutoğlu ekibinden cevap: Sen gerçeksin onlar yalan! /05 Ağustos 2019 09:45

Erdoğan’ın ‘Pelikancı’ ziyaretine Davutoğlu ekibinden cevap: Sen gerçeksin onlar yalan!

Ahmet Davutoğlu’nun destekçilerinden Tayyip Erdoğan ve Berat Albayrak’a sert gönderme geldi.

Sen gerçeksin onlar yalan!

AKP’li Cumhurbaşkanı  Tayyip Erdoğan’ın ‘Pelikan grubu’ olarak anılan BosphorusGlobal grubunu ziyaret etmesinin ardından Ahmet Davutoğlu’na yakın hesaplar sosyal medyada göndermelerle dolu bir video mesaj yayınladı.


Erdoğan, AKP içindeki Pelikan yapılanması olarak bilinen kendilerini düşünce kuruluşu olarak tanımlayan ‘Pelikan grubu’nu dün ziyaret etmişti. Erdoğan’ın ziyareti yeni parti kurarak AKP’den ayrı ve yeni bir siyasi çizgi başlatan Davutoğlu’na mesaj olarak yorumlanmıştı.

TROLLER GAZETECİLERE: BİTSİN BU UCUZ ROMAN!

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun sosyal medyadaki destekçileri tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Pelikancılar ziyaretine cevap gecikmedi. Erdoğan’ın ziyaretine bir videoyla cevap veren Davutoğlu taraftarlarının paylaştığı videoda, “Bitsin artık bu ucuz roman” sözleri söylenirken; Hilal Kaplan, AHaber sunucusu Erkan Tan, Cem Küçük ve Rasim Ozan Kütahyalı, Güneş gazetesi genel yayın yönetmeni Turgay Güler gibi isimlere de yer verildiği görüldü.

“SEN GERÇEKSİN ONLAR YALAN”

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun sosyal medyadaki destekçileri tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Pelikancılar ziyaretine cevap niteliğindeki videoda dikkat çeken detaylar yer aldı.

BERAT VE SERHAT ALBAYRAKLARIN GÖRÜNTÜLERİYLE…

Videoda, “Sen gerçeksin” sözlerinde Davutoğlu’nun fotoğraflarına yer verilirken, “onlar yalan” ifadesinde ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ve Pelikancıların başı kardeşi Serhat Albayrak’ın görüntüsüne yer verilmesi dikkat çekti.
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