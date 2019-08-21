Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan’ın okul arkadaşının milyar dolarlık projesi durduruldu /21 Ağustos 2019 13:42

Erdoğan’ın okul arkadaşının milyar dolarlık projesi durduruldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın dün Bodrum’da durdurulduğunu açıkladığı projelerden birinin de Erdoğan’ın sınıf arkadaşı Mesut Toprak’a ait olduğu ortaya çıktı.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un dün durdurulduğunu açıkladığı projelerden birinin de Tay Group'un Yalıçiftlik'te 1 milyon metrekarelik alana kuracağı Four Seasons Bodrum projesi olduğu ortaya çıktı.

Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre, 1 milyar dolar değeri olduğu söylenen ve durdurulan projenin sahibi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okul arkadaşı Mesut Toprak. Toprak, İstanbul'daki Four Seasons Sultanahmet ve Beşiktaş’taki Four Seasons Hotel İstanbul at the Bosphorus’un da sahibi olan Tay Gruop'un yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor.


İSTANBUL'UN SİLUETİNİ BOZAN MÜTEAHHİT

Mesut Toprak, İstanbul’un siluetini bozmakla suçlanan Zeytinburnu’nda 16:9’u yapan kişi. Hakkında yıkım kararı olan proje daha sonra tekrar hayata geçirilmişti 

İMAM HATİP LİSESİ İNŞA ETMİŞTİ

Erdoğan'ın, okul arkadaşı olan Mesut Toprak'la arası, Zeytinburnu'nda yükselen ve tarihi yarımadanın silüetini bozan 16/9 projesi sonrası bozulmuştu. Erdoğan “Sahibiyle konuştum. Tıraşlayın dedim. Ama hiçbir şey yapmadılar. O yüzden çok kırıldım, 5 yıldır konuşmuyorum” demişti.



YENİDEN YAN YANA GELDİ

İstanbul İmam Hatip Lisesi mezunu olan Erdoğan'ın lisesinin Fatih'te bulunan binası yıkılarak, "Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi" adıyla yeniden inşa edilmişti. Erdoğan, yeni okul binasının müteahhidi Mesut Toprak ile yıllar sonra ilk kez yan yana gelmişti.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dün Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaptığı incelemelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, toplam bin 611 konut ve 4 otelin yer aldığı 8 projenin durdurulduğunu duyurmuştu.


 
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