'Erdoğan’ın iPhone boykotu işe yaramıyor'





İngiliz Express Gazetesi, iPhone satışlarının yaptırım çağrısından etkilenmediğini yazdı.







Türkiye ile Amerika arasındaki ticaret savaşı, Beyaz Saray’dan gelen yeni ekonomik yaptırım tehditleriyle hız kazanırken, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Apple’ın iPhone’u da dahil olmak üzere Amerika’nın elektronik ürünlerini boykot etme çağrısının satışlar üzerindeki etkisi az oldu.





Erdoğan, geçen hafta Başkan Trump’un Türkiye’den yapılan demir-çelik ve alüminyum ithalatındaki gümrük vergilerini ikiye katlama kararını, “ekonomik darbe girişimi” olarak tanımlamıştı.





Yaptırımlar yürürlüğe girerken, Türk Lirası daha sonra dolar karşısında %16 değer kaybetmişti.





Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptırımlara “onların iPhone’u varsa öbür tarafta Samsung var” diyerek karşılık vermişti.





Ancak Türkiye vatandaşları Erdoğan’ın bu çağrısına pek kulak asmamış olacaklar ki, ülkedeki iPhone satışları istikrarlarını koruyor.





Ankaradaki bir cep telefonu satıcısı, Sputnik’e, “”hem satışlar hem de fiyatlar aynı kaldı” dedi.





Satıcı, on müşteriden üçünün iPhone almak istediğini, diğerlerinin ise Samsung veya yerli Vestel Venüs’e yöneldiğini ekledi.





Bir başka Cep Telefonu dükkanı çalışanı ise iPhone’ların tüm ülkede, toplumun her kesiminden insan tarafından kullanıldığını gösteren istatistiklere dikkat çekerek, bazı kullanıcıların zengin olduğunu, bazılarının ise kendilerini olduklarından zengin göstermek için iPhone kullandığını anlattı.





Söz konusu çalışan, “ben fakir değilim ama Samsung kullanıyorum. Gençler öyle değil. Çöp toplayıcıların bile iPhone’u var,” dedi.





Bir müşteri ise “Ben insanların hangi cep telefonunu kullanıp, hangisinden vazgeçeceklerine, benim değil devletin karar vermesine karşıyım,” dedi.





İnsanların balyozla iPhone’larını kırdıkları videolar da dolaşıma girmişti ama çoğu insan bunu anlamsız buluyor.