Erdoğan’ın ‘Döviz bozdurun’ çağrısı işe yarar mı?









Türkiye ekonomisi kriz içinde. Yabancı sermaye çekiliyor, büyük şirketler borç yapılandırmasına gidiyor. Tüm bunlar rağmen, Erdoğan’ın bu çağrısı ekonomide kötü gidişatı durdurabilir mi?





Uzmanlara göre ise, tarihi seviyelere yükselen dolar kurunu indirmek için halkın döviz bozdurması değil, tutarlı bir makroekonomik program gerekiyor.





Konuyu DW Türkçe'ye değerlendiren Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Erinç Yeldan'a göre, 5,08 seviyelerine kadar yükselen dolar kurunu aşağıya çekebilmek için öncelikle dışa açık ve uluslararası makroekonomik sistem ile uyumlu bir program ortaya koymak gerekiyor.





Erdoğan'ın 'döviz bozdurun' çağrısının mevcut şartlarda piyasalara herhangi bir etkisinin olmayacağını dile getiren Prof. Yeldan, şöyle diyor:





"Günde 4,5 trilyon dolarlık işlem hacmi olan uluslararası döviz piyasasına, hane halkının bozdurduğu dövizlerle müdahale edilebileceğini düşünmek iktisat bilimine aykırı."





Yaklaşık 800 milyar dolarlık bir ekonomisi olan Türkiye'nin sistemin sağlıklı devam etmesini sağlamak için uluslararası normlara uygun bir program ortaya koyması gerektiğine işaret eden Yeldan, şöyle konuşuyor:





"Böyle bir program hazırlanamadığı için 'ekonomik savaş' ya da 'dış mihrak' söylemleri ile sorumluluktan kaçılmak isteniyor. Türkiye'nin bu krizden çıkması için uluslararası makroekonomik kurallara göre yönetilmesi gerekiyor."





Ekonomist Mustafa Sönmez de, Erdoğan'ın çağrısının piyasalarda karşılık bulmadığına işaret ediyor. "Halkın döviz bozdurması işe yarar mı" diye düşünmeden önce, "Bakalım halk dövizini bozdurur mu?" diye sormak gerektiğinin altını çizen Sönmez'e göre, Türkiye'de vatandaşlar yüksek enflasyona karşı gelirini korumak için her dönemde dövize yöneliyor.





Bugün açıklanan TÜİK verilerine göre, Temmuz ayı enflasyonu yüzde 0.55 ile piyasa beklentisinin altında artış gösterse de yıllık enflasyon ise 15.85'e çıktı. Enflasyondaki yükselişin başta doğalgaz ve elektrik olmak üzere Ağustos ve Eylül ayında yürürlüğe girecek yeni zamlarla yükseliş trendine devam etmesi bekleniyor. TL'nin değer kaybettiği böyle bir ortamda insanlara 'dövizini bozdurun' demenin işe yaramayacağını savunan Sönmez, "Bu çağrı hoş bir seda olarak kalır. Nitekim, Erdoğan'ın çağrısından sonra döviz kurunda aşağı bir seyir de olmadı" diyor.





Erdoğan, çok tartışılan Kanal İstanbul projesini mutlaka hayata geçirmeye kararlı olduklarını vurgularken, Prof. Dr. Erinç Yeldan'a göre Kanal İstanbul'da ısrar etmek ekonomideki kırılganlığı artıracak. Türkiye'nin öncelikle Ankara'nın doğusunda yapılacak yatırımlara ağırlık vererek istikrarlı bir ekonomik düzen için bölgesel eşitsizlikleri azaltmaya yönelmesi gerektiğinin altını çizen Yeldan, şöyle diyor:





"İstanbul, yapılan düzenlemeler ve projelerle giderek ülkenin geri kalanından kopuyor ve kendi başına bir habitat haline geliyor. Kanal İstanbul gibi projeler yüksek döviz harcanan ama döviz getirisi sınırlı olan projeler. Bu da gelecek nesillere aktarılan borç miktarının artması anlamına geliyor."





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında ekonomiye dair dikkat çeken bir diğer başlık ise Türkiye'nin yeni dönemde dış borç bulabilmek için Çin'e başvuracağını açıklaması oldu. Erdoğan, ilk kez Çin Yuanı cinsinden tahvil ihracı yapılacağını kaydetti.





Ekonomist Mustafa Sönmez'e göre, ABD ve AB piyasalarından bulunamayan kaynağın Çin'den elde edilmesi hiç de kolay değil. Tıpkı ABD ve AB'de olduğu gibi Çin'in de Türkiye'nin risk primine bakarak borç verme kararı alacağına işaret eden Sönmez, şunları söylüyor:





"Bugün itibariyle Türkiye'nin CDS yani risk primi 345 seviyesinde. Yıllardır ağır bir krizle boğuşan Yunanistan'ın bile risk primi 317. Dolayısıyla Çin piyasaları da Türkiye'ye para vermeden önce, Türkiye'nin bozulan ekonomisine bakacak ve yüksek miktarlarda risk almak istemeyecektir."