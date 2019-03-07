Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan ilk kez Akşener'i bu sözlerle hedef aldı: Bizi de sattı bu kadın! /07 Mart 2019 01:51

Erdoğan ilk kez Akşener'i bu sözlerle hedef aldı: Bizi de sattı bu kadın!

Gerek MHP Genel Başkanlığı'na adaylığı sırasında, gerekse parti kurma ve Cumhurbaşkanı adaylığı döneminde Meral Akşener'i özellikle hedef almayan Tayyip Erdoğan katıldığı TV programında ilk kez açıktan ağır ifadeler kullandı

SHABER3.COM

Soruları cevapladığı TV Programında konuşan Erdoğan, özenle hedef almaktan kaçındığı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i hedef aldı. 

Erdoğan, şunları söyledi: 
''PKK’ya karşı başarının ardından halkımızın güveni var, desteği var. Ama Bay Kemal bundan rahatsız, ‘Niçin, bunlarla bu mücadele veriliyor’ diyor. Başka kim rahatsız, HDP rahatsız. Bugün Denizli konuşmasına bakıyorum ki, Meral Hanım da bundan rahatsız. Bu mücadeleyi teröristlere karşı veriyoruz. Sana ne oluyor Meral Hanım, hani sen milliyetçiydin ya, hani ülkücüydün ya… Ne oldu sana? Bir anda istikametini kaybettin. Önce bir kendine gel. Biz partimizi kurarken bizi de sattı bu kadın. Bir anda kayboldu. Benimle beraber partimizi kurarken belli yerlere geldi, ondan sonra Afyon’da ortadan kayboldu. Böyle birisi bu. Bunu herkesin bilmesi, tanıması lazım. Bunlara güven olmaz, bunlarla bir yere varılmaz.''
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan ilk kez Akşener'i bu sözlerle hedef aldı: Bizi... Sonraki Haber >>

Kaçırılan Salim Zeybek’in anne ve babası konuştu

Kaçırılan Salim Zeybek’in anne ve babası konuştu

Bir Nefes

Bir Nefes

Binayı yıkarken enkaz altında kaldı

Binayı yıkarken enkaz altında kaldı

Erdoğan’dan bir yalan daha

Erdoğan’dan bir yalan daha

Dünyanın ilk kadrolu robot haber spikeri

Dünyanın ilk kadrolu robot haber spikeri

Dünyanın ilk kadrolu robot haber spikeri

Dünyanın ilk kadrolu robot haber spikeri

İşte Çığın otoyola düştüğü anı

İşte Çığın otoyola düştüğü anı

Rusya’da buzda sıkışıp kalan iki kamyon bir aydır çıkarılmayı bekliyor

Rusya’da buzda sıkışıp kalan iki kamyon bir aydır çıkarılmayı bekliyor

Kaşıkçı'nın cesedinin yakıldığı öne sürülen fırının görüntüleri yayınlandı

Kaşıkçı'nın cesedinin yakıldığı öne sürülen fırının görüntüleri yayınlandı

Kaçırılan Salim Zeybek’in eşi konuştu

Kaçırılan Salim Zeybek’in eşi konuştu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:10:37