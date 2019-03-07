Erdoğan ilk kez Akşener'i bu sözlerle hedef aldı: Bizi de sattı bu kadın!

Soruları cevapladığı TV Programında konuşan Erdoğan, özenle hedef almaktan kaçındığı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i hedef aldı.





Erdoğan, şunları söyledi:

''PKK’ya karşı başarının ardından halkımızın güveni var, desteği var. Ama Bay Kemal bundan rahatsız, ‘Niçin, bunlarla bu mücadele veriliyor’ diyor. Başka kim rahatsız, HDP rahatsız. Bugün Denizli konuşmasına bakıyorum ki, Meral Hanım da bundan rahatsız. Bu mücadeleyi teröristlere karşı veriyoruz. Sana ne oluyor Meral Hanım, hani sen milliyetçiydin ya, hani ülkücüydün ya… Ne oldu sana? Bir anda istikametini kaybettin. Önce bir kendine gel. Biz partimizi kurarken bizi de sattı bu kadın. Bir anda kayboldu. Benimle beraber partimizi kurarken belli yerlere geldi, ondan sonra Afyon’da ortadan kayboldu. Böyle birisi bu. Bunu herkesin bilmesi, tanıması lazım. Bunlara güven olmaz, bunlarla bir yere varılmaz.''