Erdoğan ile Yazıcı arasında İmamoğlu gerginliği çıkmış

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile partinin genel başkan yardımcısı Hayati Yazıcı arasında ‘görevden alma’ gerginliği yaşandığını yazdı.







Selvi’nin aktardığına göre Erdoğan, MYK toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Ordu Valisi Seddar Yavuz ile yaşadığı polemiğin ardından ceza alması durumunda görevden alınabileceğini söyledi. Bunun üzerine Hayati Yazıcı, bunun doğru olmadığını söylerken “Suçlu bulunsa dahi belediye başkanı görevden alınamaz, en fazla kınama cezası verilir” dedi. Yazıcı’nın bu sözleri üzerine gerginlik çıktı.





Selvi’nin bugünkü köşesinde yer alan ilgili kısım şöyle:





Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli değerlendirmeler yapmış. Erdoğan’ın değerlendirmesinde “Eski arkadaşlarımızın ihanetine uğradık. Sırtımızdan hançerlendik” şeklinde bir bakış açısı hâkimmiş. Cumhurbaşkanı bir ara Ordu Havalimanı’nda yaşanan VİP olayına değinmiş. Seçim kampanyası sırasında da bu konu üzerinde durmuş “Yargının vereceği kararı ben şu anda bilemem ama yargının vereceği karar bu işte (İmamoğlu’nun) önünü kesebilir” demişti.





Erdoğan benzer değerlendirmeyi MYK’da yapıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ise “Bu söylediğiniz hukuken doğru değil. Suçlu bulunsa dahi belediye başkanı görevden alınamaz, en fazla kınama cezası verilir” diye itiraz ediyor. Bunun üzerine Erdoğan ile Yazıcı arasında bir gerginlik yaşanıyor.





Ordu Valisi Seddar Yavuz’u tenzih ederim. Geçmişte Tansu Çiller, İstanbul Emniyet Müdürü Necdet Menzir yüzünden CHP ile koalisyonu bozdu. 28 Şubat sürecinde Menzir, DYP’yi parçalayıp DTP’yi kuran ekip arasında yer aldı. Yasaklar referandumunda Antalya Valisi Bahattin Güney, Özal’ın gözüne girmek için Demirel’i miting meydanına sokmadı. Ama Antalya’da Demirel’i “Kurtar bizi baba” diyen on binler karşıladı.





AK Parti’nin devletin sesine değil, milletin mesajına odaklanmasında yarar var.