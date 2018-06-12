Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan ile Muharrem İnce arasında Diyarbakır Mitingi polemiği... /12 Haziran 2018 18:38

Erdoğan ile Muharrem İnce arasında Diyarbakır Mitingi polemiği...

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ‘istihbarattan aldığı bilgiye göre’ Diyarbakır’daki mitingine katılanların tamamına yakının HDP’li olduğunu iddia eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi: “İstihbarat da sana doğru bilgi vermeye cesaret edememiş, seni kandırmış!”

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AKP adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP Adayı Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitinginde kendinden fazla kalabalık toplamasına tepki gösterdi...  İnce’nin Diyarbakır mitingi için bugünkü Eskişehir mitinginde açıklama yapan Erdoğan  “İstihbarattan aldığım bilgiye göre dün Muharrem’in Diyarbakır mitingine katılanların tamamına yakını HDP’liydi.” dedi.... 


Ayrıca Miting alanında Türk Bayrağı olmadığını iddia eden Erdoğan'a Muharrem İnce'den cevap gecikmedi... Sosyal Medya'dan cevap veren İnce  “İstihbaratın görevi muhalefeti izlemek midir” diye soran İnce, şöyle devam etti: “İstihbaratı siyasi amaçla kullandığın için darbe girişimini ENİŞTENden öğrenmek zorunda kaldın! İstihbarat da sana doğru bilgi vermeye cesaret edememiş, seni kandırmış! Benim mitinglerime geçmişte AK Parti’ye oy vermiş yurttaşlarımız da katılıyor, herkes katılıyor. Bu bilgiyi istihbarat veremez, vermeye cesaret edemez sana ama ben vereyim.”

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ‘istihbarattan aldığı bilgiye göre’ Diyarbakır’daki mitingine katılanların tamamına yakının HDP’li olduğunu iddia eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi: “İstihbarat da sana doğru bilgi vermeye cesaret edememiş, seni kandırmış!”

Erdoğan Diyarbakı'da 2 Mayıs'ta miting yapmış ancak bölge illerden taşınan vatandaşlara rağmen miting alanı boş kalmışti... 



Muharrem İnce'nin mitingi de CHP'nin bölgede yaptığı en kalabalık miting olmuştu... 




Muhharrem İnce'nin mitinginde Türk Bayrakları açıkça gözüküyor... 


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