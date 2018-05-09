Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan ile İnce buluştu... Görüşme sonrasında İnce'den ilk açıklama /09 Mayıs 2018 22:42

Erdoğan ile İnce buluştu... Görüşme sonrasında İnce'den ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin görüşmesi sona erdi. Görüşme sonrası açıklama yapan İnce, "Başarılar diledik" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile  CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin görüşmesi başladı.  Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay ile geldi. İkili AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş tarafından karşılandı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Edirne Mitingi'nde, "Erdoğan ile bu akşam 21.00'de görüşeceğiz" ifadesini kullanmıştı. Kritik görüşme sona erdi.

İlk açıklama İnce'den

Görüşmeden sonra açıklama yapan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Başarılar diledik, sohbet ettik” dedi.

Mustafa Elitaş: Güzel bir sohbet oldu

Elitaş, “Güzel bir sohbet oldu. Birbirlerine başarılar dilediler” diye konuştu.
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