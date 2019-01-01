Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan ihtimal vermemişti: Suriye ordusundan Menbiç fotoğrafları /01 Ocak 2019 11:35

Erdoğan ihtimal vermemişti: Suriye ordusundan Menbiç fotoğrafları

Suriye ordusuna bağlı birliklerin Menbiç’e konuşlandığına dair fotoğraflar ajanslara düşmeye başladı.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta Suriye’deki askeri birliklerini üç ay içerisinde çekeceklerini açıklamıştı. Ancak çekilme takvimi verilmemişti.

Türkiye’nin olası operasyonunun hedefindeki YPG ise ABD’nin çekilme kararı sonrası Şam’a çağrı yaparak Menbiç’in kontrolünü ele almasını istemişti. YPG’nin çağrısından yaklaşık birkaç saat sonra Suriye ordusuna bağlı birlikler Menbiç’e girmişti.

Suriye ordusu da şehirde kontrolü aldıklarını açıklamıştı ancak ABD bunu reddetmişti. ABD Savunma Bakanlığı Suriye ordusunun Menbiç’e girmesiye ilgili, “Rejimin Menbiç’e girdiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır” demişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise Suriye’nin Menbiç’e yönelik psikolojik çalışma ve eylem içerisinde olduğunu söylemiş, “Ortada kesinleşmiş bir şey yok. Bir saat kadar önce arkadaşlarımızla görüştük, kesin bir şey söz konusu değil” diye konuşmuştu.

Suriye ordusu ise Mendiç’e girdiğine ilişkin fotoğrafları Rus medyasına servis etmeye başladı.


Sputnik’in aktardığına göre rejim güçleri Halep vilayetinde bulunan Menbiç’in batı sınırı boyunca konuşlandı.


Hükümet güçleri bölgedeki varlığını yoğunlaştırırken, bölgenin kuzey sınırındaki binalara Türkiye’nin olası operasyonuna karşı Suriye bayrakları çekildi.


Sputnik’e konuşan askeri bir kaynak, konuşlanan askerlerin hedefinin Fırat Kalkanı Operasyonu dahilinde Türkiye ile ÖSO’nun Menbiç’e doğru ilerlemesini engellemek olduğunu bildirdi.


Menbiç şehri 2016’dan bu yana Türkiye’nin ‘terörist’ olarak nitelediği YPG’nin de yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) denetimindeydi.

Erdoğan ise ABD lideri Trump’le telefon görüşmesinden sonra aralarında Menbiç’in de olduğu bölgeye yönelik askeri operasyonu ertelemişti.


Buna karşın AA 29 Aralık’ta Türkiye’ye ait zırhlı ve askeri araçların Suriye sınırının karşısında bulunan Urfa’ya konuşlandığını duyurmuştu.
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