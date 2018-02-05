Erdoğan için Roma’da gösteriler yasaklandı, 3500 polis görevlendirildi

59 yıl aradan sonra bir Türkiye Cumhurbaşkanı’nın Vatikan’a gerçekleştireceği ziyaret için Roma’da Pazar akşamından itibaren 24 saat boyunca gösteri ve protesto yapmak yasaklandı. İtalyan yetkililer Afrin operasyonu ile Kürtlerin Roma’da yapması muhtemel gösterileri engellemeyi amaçlıyor. Sıkıntı yaşanmaması için güvenlik önlemlerini arttıran İtalyan makamları Erdoğan’ın ziyareti için 3500 polis görevlendirdi.





Gösteri yasağına rağmen Afrin operasyonunu protesto etmek isteyen 200 kadar Kürt vatandaşın Erdoğan-Papa görüşmesinde Vatikan’a yakın bir yerde oturma eylemi yağacağı bildiriliyor.

Erdoğan ile görüşmesinde Papa’nın Afrin meselesini gündeme getirmesi bekleniyor. İkilinin ele alacağı bir başka konu ise Kudus’ün durumu olacak.