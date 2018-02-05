Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan için Roma’da gösteriler yasaklandı, 3500 polis görevlendirildi /05 Şubat 2018 12:11

Erdoğan için Roma’da gösteriler yasaklandı, 3500 polis görevlendirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Papa Francis ile görüşeceği Vatikan ziyareti boyunca İtalya’nın başkenti Roma’da gösteri yapmak yasaklandı.

Erdoğan için Roma’da gösteriler yasaklandı, 3500 polis görevlendirildi

 59 yıl aradan sonra bir Türkiye Cumhurbaşkanı’nın Vatikan’a gerçekleştireceği ziyaret için Roma’da Pazar akşamından itibaren 24 saat boyunca gösteri ve protesto yapmak yasaklandı. İtalyan yetkililer Afrin operasyonu ile Kürtlerin Roma’da yapması muhtemel gösterileri engellemeyi amaçlıyor. Sıkıntı yaşanmaması için güvenlik önlemlerini arttıran İtalyan makamları Erdoğan’ın ziyareti için 3500 polis görevlendirdi.

Gösteri yasağına rağmen Afrin operasyonunu protesto etmek isteyen 200 kadar Kürt vatandaşın Erdoğan-Papa görüşmesinde Vatikan’a yakın bir yerde oturma eylemi yağacağı bildiriliyor.

Erdoğan ile görüşmesinde Papa’nın Afrin meselesini gündeme getirmesi bekleniyor. İkilinin ele alacağı bir başka konu ise Kudus’ün durumu olacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan için Roma’da gösteriler yasaklandı, 3500 polis... Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
07:33:11