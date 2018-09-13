Erdoğan için OHAL talep ettilet

23-27 Eylül’de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na katılmak için ABD’de olacak Erdoğan, ardından Berlin’e gelecek. Berlin polisi Erdoğan’ın güvenliği için şimdiden çalışma başlattı. Devlet protokolüyle karşılanacak Erdoğan için en üst düzeyde güvenlik önlemleri alınacak.





Amerika’nın Sesi’nden Cem Dalaman’ın haberine göre Berlin polisi, Erdoğan’ın ziyaretini, 2002 yılında eski ABD Başkanı George W. Bush’un Berlin’deki temaslarından bu yana gerçekleşecek ‘en riskli ziyaret’ olarak sınıflandırıyor.





OHAL İLANI İÇİN RESMİ TALEP





Cumhurbaşkanının kentte olduğu süre içinde PKK’ye yakın gruplarla, Alman sol grupların gösteri ve eylemlerinin büyümesini engellemeyi amaçlayan emniyet yetkilileri, ziyaret boyunca kentte olağanüstü hal ilan edilmesini tartışıyor. Berlin Eyalet Emniyet Müdürlüğü’nün Eyalet İçişleri Bakanı Andreas Geisel’e bu yönde resmi bir talebi olduğu, Geisel’in yetkililerle durumu ele aldıktan sonra karar vereceği öğrenildi.





Eyalet İçişleri Bakanı, Erdoğan’ın ziyareti boyunca alınacak önlemlerin Berlin’in elindeki imkanların çok üstünde olduğunu belirterek, diğer eyaletlerden, federal polis birimlerinden ve özel harekat komandoları birimi SEK’den takviye talep etmişti. Bir polis yetkilisinin açıkladığı son sayıya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti sırasında toplam 10 bin güvenlik gücü kentte asayişi sağlayacak.





MAÇIN ERTELENMESİ ÖNERİLDİ





Polis temsilcilerinin, 28 Eylül’de akşam saatlerinde Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda oynanması planlanan Hertha Berlin-Bayern Münih Bundesliga maçının ertelenmesini önerdikleri belirtildi.





Erdoğan’ın ziyaretinin hemen ardından, 2-3 Ekim tarihlerinde iki Almanya’nın 1990’da yeniden birleşmesinin kutlanacağı büyük bir şenliğin de başkent Berlin’de kutlanacağını söyleyen polis yetkilileri, 27 Eylül–3 Ekim arasında kentte olağanüstü hal ilan edilmesini önerdiler.





Berlin’de olağanüstü hal durumu, son kez 2002 yılında ABD eski başkanı Bush’ın ziyaretinde alınmış, kentte ‘Kırmızı alarm’ ilan edildikten sonra Bush’un kaldığı otel ve hükümet binasına yakın yerlerde tüm protesto girişimleri ve toplantılar yasaklanmıştı.





ERDOĞAN CAMİYİ ZİYARET ETMEK İSTİYOR





Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti sırasında Köln’de bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Merkez Camii’yi de ziyaret etmek istediği öğrenildi. Konuyla ilgili haberleri doğrulayan diplomatik kaynaklar, Alman ve Türk yetkililerin söz konusu isteği ele aldıklarını, Türk tarafının, ziyaretin sadece Alman tarafı ile mutabakat oluşturulması durumunda gerçekleşeceğini vurguladığı haber alındı.





27 Eylül akşamı saat 22.00’de Tegel havalimanının askeri bölümüne inmesi beklenen Erdoğan’ın 28 Eylül’de Cumhurbaşkanı Steinmeier ve Başbakan Merkel’le görüşmeleri var.





Cumhurbaşkanı aynı akşam Bellevue Sarayı’nda onuruna verilecek ‘devlet yemeği’ davetine katılacak. Erdoğan’ın Köln ziyareti konusunda iki tarafın uzlaşmaya varması durumunda, bunun 29 Eylül Cumartesi öğleden önce gerçekleşeceği tahmin ediliyor.





Almanya’da aralarında Kürt grupların da olduğu çok sayıda dernek Erdoğan’ın Berlin’den ayrılacağı 29 Eylül tarihinde Brandenburg Kapısı önünde kitlesel protesto mitingi düzenleneceğini duyurmuştu.