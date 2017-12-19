Erdoğan için hep kahır hep kahır!

Kamuoyunda Onaltıdokuz kuleleri olarak bilinen ve İstanbul’un siluetine bir hançer gibi saplandığı için eleştiri konusu olan gökdelenlere kılıf uyduruldu. Siluete hançer gibi saplanan kaçak katlar artık yasallaştı, yükseklik 55 metreye çıkarıldı.







Zeytinburnu’nda imar planları 42.5 metre yüksekliğe izin verdiği dönemde 12.5 metre yüksek yapılan binanın kaçak katları yeni imar planıyla yasal hale geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nden geçen plan tadilatıyla, kaba inşaatı çok önce biten yapının saçak yüksekliği 55 metre olarak belirlendi.





KAHROLDUM KÜSTÜM DEDİ AMA…





Daha önce AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın, gökdelenleri görünce “kahrolduğunu”, sahibinden tıraşlamasını rica ettiğini, bunu yapmadığı için de onunla konuşmadığını söylediği gökdelenler olarak da kayda geçmişti. Mahkeme kararlarına rağmen yıkım yapılmamıştı.İstanbul’daki çarpık yapılaşma ve gökdelenleşme ile rant alanına dönüşen sahillerdeki inşaatların da simgesi Zeytinburnu’ndaki bu yapılardı.





FONKSİYON DEĞİŞİKLİĞİ GEREKÇE





Yeni kararla benzer yapıların yolu adeta yolu açıldı. Hürriyet’in haberine göre, Zeytinburnu Merkezefendi mahallesinde, D-100 Karayolu’nun kenarında 3 bin 425 metrekare büyüklüğündeki inşaat alanı şirket mülkiyetinde. Tapu kaydında “20 Aralık 2013 tarihli 6306 sayılı kanun gereğince riskli yapıdır” şerhinin bulunduğu belirtilen parsel üzerinde şu anda inşaat halinde 15 katlı yapı bulunuyor. Ofton İnşaat tarafından yapılan kabası bitmiş inşaatın üzerinde ‘Komple Satılık Bina’ pankartı bulunuyor. Söz konusu parsel, İBB Meclisi’nde 2007 ve 2009 tarihli planlarda 42.50 metre yapılaşma şartlarında “Konaklama+Otel Alanı” ve “Özel Açık Otopark Alanı” fonksiyonuna alınmıştı. Yeni plan değişikliğiyle bina sosyo-kültürel ve ticari amaçlı yapılar için ayrılan merkezi iş alanına çevrildi.





TARİHİ KENT PLANI ve KORUMA BİTTİ





Zeytinburnu ilçesine ait planlarda, 13 Ocak 2012 tarihli İBB Meclis kararı gereğince “Tarihi kent merkezi görünümünü etkileyen alanlarda olumsuz yapılaşma koşullarının engellenmesine yönelik genel planı” düzenlemeleri de, 2012 ve 2013 tarihlerinde onaylanmıştı.





TRAŞLAYIN DEDİLER, TAM TERSİ OLDU





Zeytinburnu Belediyesi görüşü doğrultusunda yapılan plan teklifine İBB Meclisi’nde CHP Grubu’nun ret oyu verdi. CHP’li İBB Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, İmar Komisyonu’na, İstanbul’daki yüksek mimariden yakınan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imar konusundaki sözlerini hatırlatarak, “Cumhurbaşkanı aşağı diyor, siz yukarı diyorsunuz. İlçeden görüş almak yeni bir yöntem mi? Sanki hayır denilse yapılmayacak. CHP’li belediyelere de soruyor musunuz?” dedi. Sağ, söz konusu yapının kaç metre olacağını sordu. AK Partili İmar Komisyonu Başkanı Hadi Diler, “Projenin tasdik aşamasında, siluet 55 metreyi geçmesin dedik” cevabını verdi.





ERDOĞAN ADINA YAPTIRILAN İMAM HATİP LİSESİNİNİ BERABER AÇTILAR!





Fatih’teki İstanbul İmam Hâtip Lisesi’nin yıkılıp yeniden yapılmasının ardından adı Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi olmuştu. Fatih’te Katip Muslahattin Mahallesi’ndeki Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin yıkılıp yeniden yapılması için 2015 yılında okulun mezunlarından işadamı Mesut Toprak ve İBB arasında bir protokol imzalanmıştı. Okulun geçen 29 Eylül gerçekleşen açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan katılmıştı. Erdoğan, ‘küstüm konuşmuyorum’ dediği Mesut Toprak’a teşekkür etmişti. Bu da Toprak ile Erdoğan’ın okulun yeniden yapılmasıyla barıştıkları şeklinde yorumlanmıştı. Kısa süre önce ise 16/9 kulelerinin sahibi Mesut Toprak'ın yatırdığı okul için AKP'li meclis üyelerinin oylarıyla imar planı değişikliğine gidildi.