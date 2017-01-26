Erdoğan Hizmet'e yapacağı zulmü 15 yıl önce tek tek anlatmış!





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2001 yılında AKP grup toplantısında yaptığı bir konuşma bugünleri birebir anlatıyor.





Erdoğan o günlerde devlet gücünü kullanan bazı kişilerin şüpheli kişilerin eşleri ve çocuklarını rehin aldığını işkence yaptığını söylüyor ve "altında kalacaksınız" diyor.





Aradan geçen 15 yılda ise Erdoğan rejimi iktidara talip olduğu dönemde eleştirdiği işkenceci statükocularla aynı çizgiye geldi.





15 Temmuz sonrası Hizmet Hareketi mensuplarına ilişkin yüzlerce işkence olayı yaşanırken, gözaltına alınmak istenen gazeteci işadamı ve kamu görevlileri evde bulunamayınca polis eşleri ve çocukları rehin aldı.













