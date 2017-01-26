Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan Hizmet'e yapacağı zulmü 15 yıl önce tek tek anlatmış! /26 Ocak 2017 19:09

Erdoğan Hizmet'e yapacağı zulmü 15 yıl önce tek tek anlatmış!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2001 yılında AKP grup toplantısında yaptığı bir konuşma bugünleri birebir anlatıyor. Erdoğan o günlerde devlet gücünü kullanan bazı kişilerin şüpheli kişilerin eşleri ve çocuklarını rehin aldığını işkence yaptığını söylüyor ve altında kalacaksınız diyor. 15 yıl sonra geldiği nokta ise bizzat aynı zulmü kendi yapıyor...

Erdoğan Hizmet'e yapacağı zulmü 15 yıl önce tek tek anlatmış!

Erdoğan Hizmet'e yapacağı zulmü 15 yıl önce tek tek anlatmış!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2001 yılında AKP grup toplantısında yaptığı bir konuşma bugünleri birebir anlatıyor. 

Erdoğan o günlerde devlet gücünü kullanan bazı kişilerin şüpheli kişilerin eşleri ve çocuklarını rehin aldığını işkence yaptığını söylüyor ve "altında kalacaksınız" diyor. 

Aradan geçen 15 yılda ise Erdoğan rejimi iktidara talip olduğu dönemde eleştirdiği işkenceci statükocularla aynı çizgiye geldi. 

15 Temmuz sonrası Hizmet Hareketi mensuplarına ilişkin yüzlerce işkence olayı yaşanırken, gözaltına alınmak istenen gazeteci işadamı ve kamu görevlileri evde bulunamayınca polis eşleri ve çocukları rehin aldı.



<< Önceki Haber Erdoğan Hizmet'e yapacağı zulmü 15 yıl önce tek tek... Sonraki Haber >>

Erdoğan Hizmet'e yapacağı zulmü 15 yıl önce tek tek anlatmış!

Erdoğan Hizmet'e yapacağı zulmü 15 yıl önce tek tek anlatmış!

Erdoğan ve Bahçeli birbirlerine öyle şeyler söylemiş ki!..

Erdoğan ve Bahçeli birbirlerine öyle şeyler söylemiş ki!..

İşte Öğretmenlerin öğrencileri ile kavuşma anı

İşte Öğretmenlerin öğrencileri ile kavuşma anı

MHP'yi karıştıran görüntü

MHP'yi karıştıran görüntü

Hocaefendi'den manifesto gibi açıklama

Hocaefendi'den manifesto gibi açıklama

Saraycılar ve hayırcılar kampanyaya erken başladı

Saraycılar ve hayırcılar kampanyaya erken başladı

Selvi işareti verdi... TSK, Kuzey Irak'a giriyor!..

Selvi işareti verdi... TSK, Kuzey Irak'a giriyor!..

Amerika'da ilginç kaza!

Amerika'da ilginç kaza!

Fethullah Gülen Hocaefendi: Mazlum, kazanıyor; Kaybeden, zâlim oluyor,

Fethullah Gülen Hocaefendi: Mazlum, kazanıyor; Kaybeden, zâlim oluyor,

Yılın Kocası olmaya aday görüntü

Yılın Kocası olmaya aday görüntü
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:51:56