Erdoğan: Hiçbir Batılı huzurla sokağa adım atamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Yayıncılar Derneği üyeleriyle Saray'da bir araya geldi. Erdoğan'ın buradaki konuşmasında hedefinde yine Avrupa ülkeleri vardı.







Erdoğan "Buradan bize parmak sallayan Avrupalılara sesleniyorum. Türkiye; itilecek, kakılacak, onuruyla oynanacak, bakanları kapılardan kovulacak, vatandaşları yerlerde sürüklenecek bir ülke değildir" diyen Erdoğan yaşananların dünyanın her yerinde yakından takip edildiğini dile getirip, "Siz böyle davranmaya devam ederseniz yarın dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir Avrupalı, hiçbir Batılı güvenle huzurla sokağa adım atamaz. Bu tehlikeli yolu açarsanız en büyük zararı siz görürsünüz. Bunun için Türkiye olarak Avrupa ülkelerini demokrasiye, insan haklarına, özgürlüklere saygılı olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.





INDEPENDENT: ERDOĞAN AVRUPA'DAKİ HERKESİN GÜVENLİĞİNİ TEHDİT ETTİ







Dünya medyası Erdoğan'ın sözlerini sayfalarına taşıdı. İngiltere'nin The Independent gazetesi bu sözleri, "Erdoğan az önce Avrupa'daki herkesin güvenliğini tehdit etti" diye haberleştirdi.













REUTERS: ERDOĞAN UYARDI







Uluslararası haber ajansı Reuters ise "Erdoğan, mevcut tutum devam ederse, Avrupalıları ‘güvenle yürüyemeyecekler’ diye uyardı" ifadelerini kullandı.







