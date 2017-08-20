Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan her gün sınırlarımızı yokluyor /20 Ağustos 2017 12:32

Erdoğan her gün sınırlarımızı yokluyor

SPD'nin başbakan adayı Martin Schulz, Doğan Akhanlı'nın gözaltına alınmasıyla ilgili "Erdoğan her gün sınırlarımızı yokluyor" dedi.

SHABER3.COM

Sosyal demokrat SPD'nin başbakan adayı Martin Schulz, yazar Doğan Akhanlı'nın İspanya'da Türkiye'nin talebi üzerine gözaltına alınmasını sert sözlerle protesto etti.

Handelsblatt'ın aktardığı habere göre, bir yıl önce gerçekleşen darbe girişiminin Erdoğan üzerinde bıraktığı etkinin ''paranoya''ya dönüştüğünü ifade eden Schulz, Erdoğan'ın yapmakta olduğu şeyin, ''temizlik harekatı'' olduğunu, bu harekatın artık ''Avrupa Birliği sınırları içine kadar uzandığını'' ve ''asla kabul edilemeyeceği''ni söyledi.

''Erdoğan, sistematik olarak bizi her gün, her hafta yeniden test ediyor, sınırlarımızı yokluyor'' sözlerine yer veren Martin Schulz, Erdoğan'ın bu tutumunun ''Türkiye'yi uluslararası toplumdan izole olmaya'' doğru götürdüğünü kaydetti.

''Erdoğan kendi halkına zarar veriyor'' diyen Schulz, Doğan Akhanlı'nın hakkının aranacağını da sözlerine ekledi.
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