Samanyolu Haber /Gündem / 'Erdoğan her an dışarıya çıkamaz hale gelebilir' /28 Ekim 2017 15:49

'Erdoğan her an dışarıya çıkamaz hale gelebilir'

"Her an Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı dışarıya çıkamaz hale gelebilir. Çıkarsa apar topar içeriye atılma olasılığı var."

Best of Reza Zarrab

CHP Bodrum ilçe Başkanlığı, Cumhuriyet'in ilanının 94'üncü yıldönümü nedeniyle Heredot Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salonu'nda 'Cumhuriyet ve dayanışma gecesi' düzenledi. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, CHP Muğla milletvekilleri Ömer Süha Aldan ve Nurettin Demir, CHP İl Başkanı Mürsel Alban, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, Milas Belediye Başkanı CHP'li Muhammet Tokat, CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen geceye katıldı. Programda sahne alan Didem Esentürk, Atatürk'ün sevdiği şarkılarını söyledi. Ardından türkülerle ve marşlarla gece coşkuyla devam etti.

Gecede konuşma yapan Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger ABD'deki Zarrab davasıyla ilgili çok çarpıcı iddialarda bulundu. 

ZARRAB DAVASI

CHP'li Aksünger, şöyle dedi:

"Belki yakinen takip ediyorsunuz. Bu Zarrab Davası olsun; bu konularla çok yakından ilgilenmiş bir kişiyim ve Amerika'ya en son gittiğimde de bu davaya hem partim adına hem millet adına müdahil oldum. Şunu gördüm ki, Türkiye'yi bekleyen tehdit daha da büyük. Her an bir ambargoyla karşı karşıya kalabiliriz. Her an Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı dışarıya çıkamaz hale gelebilir. Çıkarsa apar topar içeriye atılma olasılığı var. Ben Amerika'ya onlardan önce gitmiştim, şunu da açıkça ifade edeyim; 'Amerika gibi bir yere gelirken, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı 10 gün önceden insanları gönderdi, acaba bizim başımıza ne gelir?' diye. Bu kadar kötü durumda olamaz. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı, bu kadar itibarsız olamaz. Nedeni şu, o koltuk Mustafa Kemal'in koltuğu, o koltuğu hiç kimse bundan dolayı itibarsız hale getiremez. Biz bunu önleyeceğiz."


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