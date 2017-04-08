Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan hariç yasak! /08 Nisan 2017 10:40

Erdoğan hariç yasak!

Anayasa değişikliğinin oylanacağı referanduma 8 gün kaldı. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) ilan ettiği “Referandum yasakları” ise yarın başlıyor.

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Referandum yasakları yarın başlıyor ama...

Buna göre Başbakan, bakanlar ve milletvekilleri, 9 Nisan'dan itibaren, oy verme günü olan 16 Nisan'a kadar, makam araçlarını ve devlet uçaklarını kullanamayacak. Bu süre içinde resmi protokol karşılama ve uğurlama törenleri de yapılamayacak. Memurlar törenlerde yer alamayacak, mitinglere katılamayacak.

‘HÜLLE' İLE DELİNİYOR

Bu yasakların büyük bölümü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ise kapsamıyor. Yasa “Tarafsız konumda olması nedeniyle'' Cumhurbaşkanı'nı kapsam dışında tutuyor. Erdoğan yasak süresince de makam aracı ve uçağını kullanabilecek, miting de yapabilecek. “Evet” oyu da isteyebilecek. Yasak bir hafta sürecek. Ancak bu dönemde de iktidar mensuplarının makam araçlarına sivil plaka takıldığı için “hülle” yoluyla yasak da deliniyor.

‘MİTİNG YAPABİLİR'

Yüksek Seçim Kurulu'nun CHP temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, anayasa değişikliğinin, Meclis'te grubu bulunan 4 siyasi partinin yanı sıra, Cumhurbaşkanı'na da propaganda olanağı tanıdığını belirtti. Yakupoğlu, “Cumhurbaşkanı, toplu açılış ya da temel atma töreni yapamaz ama miting yapabilir. Referandum kararını kendisi verdiği için yasa koyucu ona da propaganda yapma ve referanduma götürdüğü anayasa değişikliğini anlatma olanağı sağlıyor” dedi.

sözcü
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