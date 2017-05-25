Erdoğan 'Haçlı Ordusu' komutanına haddini bildirirken!..

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün NATO Zirvesi için Belçika’nın başkenti Brüksel’e dün gitti. Erdoğan, AB’nin en tepe yetkilileriyle bugün bir araya gelecek.



Görüşmede 16 Nisan anayasa değişikliği referandumu öncesi zorlu bir döneme giren Avrupa ile ilişkilerin seyrinin netleşmesi bekleniyor.



Erdoğan NATO Zirvesi için bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de Fransa'nın yeni lideri Emmanuel Macron'la ilk kez bir araya geldi. Macron, Erdoğan'a Fransa'nın yeni Milli Savunma Bakanı'nı tanıttı. Cumhurbaşkanı Fransız ordusundan sorumlu bakanın kadın olması hayli hoşuna gitti.

Oysa Erdoğan daha 26 Mart'ta AB'yi Haçlı İttifakı olmakla ve Vatikan'da gizli amaçlar için toplanmakla suçluyordu.

Aynı Erdoğan 2 ay sonra 'Haçlı Ordusu'nun komutanlarından biriyle keyifli sohbet ederken kameralar tarafından kaydedildi.

İşte 26 Mart'taki AA'nın geçtiği o açıklama:

"Bunlar dürüst değil. Şimdi Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Vatikan'da bir araya geldiler. Bu gelişmeler bir şeyi çağrıştırıyor; hayırdır, Vatikan'da niye bir araya geldiniz, Papa'nın huzurunda niye bir araya geldiniz. Papa ne zamandan beri Avrupa Birliği üyesi oldu? Haçlı ittifakı kendini eninde sonunda gösterdi. Bize bugüne kadar ne dediler? 'İkide bir, bize böyle diyorsunuz ama böyle bir şey yok'. Evet, siz Türkiye'yi Müslüman olduğu için içeri almıyorsunuz."