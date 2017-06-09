Güya Erdoğan 'en büyük hırsızlık imarda' diyen Özhaseki'ye 'Yıkın o zaman' demiş

Urla villaları, Çatalca villaları, Beştepe'deki Kaçak saray gibi bizzat Erdoğan'ı ilgilendiren imar usulsüzlükleri ortada dururken gazeteciliğin can çekiştiği Türkiye'de güdümlü basın bugün Erdoğan'ın bu yolsuzluklarını değil Çevre Bakanı'na söylediği iddia edilen sözünü yüceltme telaşında.





İddialara göre Bakan Özhaseki, TBMM'deki sohbetinde, ortalıkta dolaşan imar hikayelerinin rahatsız edici olduğunu söylemiş, "Cumhurbaşkanımıza ve başbakanımıza ilettik. İmar uygulamaları açısından ayrıca denetlenmesi lazım. Belediyelerin üçüncü bir denetime ihtiyacı var. En büyük hırsızlıklar, kötülükler, belalar imardan geliyor" demişti. Bu sözün duyulmasıyla Bakanlar Kurulu'nda gündem yapıldığı ifade edilirken bugün basında Tayyip Erdoğan'ın, Özhaseki'den sorumlu bakan olarak gerekeni yapmasını istediği ve "Bu konuda tespitleriniz varsa yıkın. Benim bizzat takip ettiğim olaylar var. Bu tip yapılara kesinlikle izin vermeyin" dediği öne sürüldü.





Şimdi Bakan Özhaseki'nin beton yığınına çevrilip silueti bozulan İstanbul başta olmak üzere şehirlerde hangi adımları atacağı merakla bekleniyor