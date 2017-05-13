'Erdoğan gitsin, AKP barajı aşamaz, en fazla yüzde 5 oy alır!'

“Türkiye’nin 2017’den sonra ciddi bir ekonomik sıkıntıya girebileceğini” belirten Özal, “Bilgi ve birikimimle Türkiye’ye katkım olur” diye konuştu. CHP’nin oylarını artırması gerektiğini söyleyen Özal, “Atatürk bu partiyi kurduğunda 6 okla kurmuştu. Buna bir 7’nci oku ekleyin ve o da demokrasi oku olsun. 6 ok arasında demokrasi yok ki” ifadesini kullandı.





“CHP gibi partiler misyon partileridir. Ama sağ partiler vizyoner arar” diyen Ahmet Özal, “AK Parti’den Erdoğan gitsin barajı aşamaz. En fazla yüzde 5 oy alır” görüşünü savundu.





CNN Türk’te Hakan Çelik’in hazırlayıp sunduğu ‘Hafta Sonu’ programına konuk olan Ahmet Özal’ın açıklamalarından satır başları şöyle:





– Biz özel televizyon kurduğumuzda babamıza torpil yapardık. Sürekli onu verirdik. Bir gün babam aradı; “Beni vermeyin, muhalefeti verin. Beni sürekli veriyorsunuz. Millet sevmez” demişti.





– Tekrar medyaya girme planımız olabilir, öyle teklifler de var. Ama daha vakit bulamadık.





DAVET GELİRSE SİYASETE GİRERİM







Bana hiçbir siyasi davet gelmedi. 2002’den bu yana hep uzak durmaya çalıştım ama bu saatten sonra davet gelse kabul ederim. Türkiye 2017’den sonra ekonomik olarak ciddi bir sıkıntıya girebilir. Birikimimle Türkiye’ye faydam olur.





“CHP, 6 OKUN YANINA BİR DE ‘DEMOKRASİ OKU’ KOYMALI”





CHP de oylarını artırmalı. Atatürk bu partiyi kurduğunda 6 okla kurmuştu. Buna bir 7’nci oku ekleyin ve o da demokrasi oku olsun. 6 ok arasında demokrasi yok ki. Atatürk bugün mezardan çıksa sana 1938’i anlatmaz. 2050’den bahseder. Çünkü devrimci bir liderdi.





AK PARTİ’DEN ERDOĞAN GİTSİN BARAJI AŞAMAZ





AK Parti’den Erdoğan gitsin barajı aşamaz. En fazla yüzde 5 oy alır. CHP gibi partiler misyon partileridir. Ama sağ partiler vizyoner arar. (Sözcü)