Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan geri adım atmak istemiyor, ama Albayrak'ın durumu her an değişebilir /18 Temmuz 2019 09:39

Erdoğan geri adım atmak istemiyor, ama Albayrak'ın durumu her an değişebilir

Yeniçağ yazarı Takan: Mehmet Şimşek konusu hala belirsizliğini koruyor

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Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı da olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın durumunda her an bir değişiklik olabileceğini iddia etti. Takan bu iddiasını AKP kaynaklarına dayandırdı.
 
AKP hükümetlerinden bakanlık yapan ve şu an İngiltere'de bulunan Mehmet Şimşek konusunun da belirlisizliğini koruduğunu söyleyen Takan, "Erdoğan'ın önündeki "gizli" Suriye raporu..." başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

Sıcak gündemin önemli bir maddesi olması sebebiyle, saraydaki Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi revizyon çalışmalarından da kısa notlar iletelim;

Sarayda hala tam bir netlik yok. Siyasi kulislerde, "Geri adım atmak istemiyorlar. 'Revizyon' dediklerinin sadece Cumhurbaşkanı'nın partisinden istifa etmesi olduğu anlaşılıyor. Parti genel başkanlığını bırakmasının ötesine geçmeyecek bir revizyon gibi görünüyor. Cumhurbaşkanı olarak bundan sonra devam edecek. Tarafsız kalacak. En azından partisinden istifa etmiş olacak. Bunun dışında net bir değişiklik yok. Sadece bunun üzerine çalışılıyor. Bir kere daha seçilebilir ihtimali de masada duruyor" diye konuşuluyor.

Heyecanla beklediğiniz (!) kabine revizyonuna gelince... Ankara, "bugün-yarın açıklanabilir" diye geri sayıyor!.. Ali Babacan'ın partisine geçmeyeceğine ve kabine de yer almak istemediğine dair haberler çıksa da yaşantısına İngiltere'de devam eden Mehmet Şimşek konusu hala belirsizliğini koruyor... Nedenini ise AKP kaynakları "Berat Albayrak'ın durumundan dolayı. Bu konuda her an için her şey olabilir" diye izah ediyor!..
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