Samanyolu Haber /Dünya / Erdoğan gelmeden Almanya'da tartışması başladı /08 Ağustos 2018 15:53

Erdoğan gelmeden Almanya'da tartışması başladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 28-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya resmi ziyarette bulunacağı açıklandı. Erdoğan 2014'ten beri ve Cumhurbaşkanı sıfatı ilk kez Almanya'yı resmi düzeyde ziyaret edecek.

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Daha önce ziyaretle ilgili Alman basınında yer alan haberleri doğrulayan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in sözcüsü, Erdoğan’ın Steinmeier ve Başbakan Angela Merkel’le bir araya geleceğini duyurdu.

‘Devlet ziyareti’ olarak sınıflandırılan en üst düzey ziyaret kapsamında, Erdoğan’ın Steinmeier tarafından Almanya Cumhurbaşkanlığı Konutu Bellevue Sarayı’nda askeri törenle karşılanacağı ve onuruna ziyafet verileceği, başbakanlık binasında ise Merkel’le bir araya geleceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü, Erdoğan-Merkel buluşmasında ele alıncak konular hakkında iki taraftan yetkililerin ‘yakın istişare’ içinde olduğunu belirtti. Almanya’da ‘devlet ziyaretleri’ olarak tanımlanan ziyaretlerde konuk devlet adamlarının başkent Berlin dışında bir başka eyaleti de ziyaret etmeleri bekleniyor. Erdoğan’ın bu konuda bir planının olup olmadığı netleşmedi. Aynı şekilde Cumhurbaşkanının bundan önceki Almanya ziyaretlerinde olduğu gibi vatandaşlarla bir araya gelip, gelmeyeceği konusunda da henüz bir bilgi verilmedi. Bild gazetesi, Erdoğan’ın Berlin’de vatandaşlara yönelik bir konuşma yapmasının planlandığını öne sürmüştü.

Ankara-Berlin ilişkileri, 2016 yılında Alman Parlamentosu’nun Ermeni soykırı iddialarını tanıması, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlayan OHAL uygulaması, referendum oylamasında AKP'li bakanlara Almanya’da miting yasağı getirilmesi ve bazı Alman vatandaşlarının tutuklulukları nedeniyle gerilmişti. Son aylarda ilişkilerde yaşanan yakınlaşmaya paralel Cumhurbaşkanı Steinmeier’in, iki ülke arasında güven bunalımının aşılması ve normalleşme sürecinin başlatılması için Erdoğan’ı 24 Haziran seçimleri öncesinde Berlin’e davet ettiği öğrenilmişti. Ancak erken seçimlere gidilmesi kararının ardından ziyaret planının seçim sonrasına bırakılması kararlaştırılmıştı.

Berlin’deki siyasi gözlemciler, Erdoğan ziyaretinin Alman iç politikasında derin tartışmalara yol açacağını savunuyorlar. Özellikle muhalefet partileri Yeşiller ve Sol Parti daha şimdiden tepki vererek, Erdoğan’ın en üst düzeyde karşılanacak olmasını eleştiriyorlar. Nitekim Yeşiller eski eşbakanı Cem Özdemir, Erdoğan'ın "demokratik bir ülkeden normal bir devlet başkanı olmadığını ve bu şekilde karşılanmaması gerektiğini" söylemişti. Die Welt gazetesinin Erdoğan'ın ziyaretiyle hakkında yaptığı ankette de, Almanların 3'te 2'sinin ziyarete karşı olduğu sonucu çıkmıştı.

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