Erdoğan gelecek diye yolu kapattılar! Ambulansa yolda kaldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gittiği her yerde olduğu gibi bugün Bursa'ya yaptığı ziyarette de tüm merkezi yollar trafiğe kapatıldı. Erdoğan için kapatılan Bursa Atatürk Caddesi üzerindeki ambulans, içinde hasta varken dakikalarca beklemek zorunda bırakıldı ve Bursa Devlet Hastanesi’ne ulaştırılamadı.





SÜREKLİ ÇALAN AMBULANS SİRENİNE RAĞMEN POLİS YOLU AÇMADI





İlerihaber'de yer alan habere göre, AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın cuma namazını Ulucamii’de kılmak istemesi üzerine saatlerce kapalı olan Atatürk Caddesi trafiği Cemal Nadir Caddesi’nden Bursa Devlet Hastanesi istikametine doğru yönlendirildi, bu nedenle kilometrelerce uzayan kuyruklar oluştu. Oluşan trafik sıkışıklığına giren ve acil hasta taşıyan bir ambulans, yurttaşların tepkilerine rağmen yolu açmayan trafik polisleri nedeniyle Bursa Devlet Hastanesi’ne dakikalarca ulaşamadı.









VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ





Bursa Muhalif’te yer alan habere göre ambulansın yolun açılması için sirenlerini çalıştırmasına rağmen yolu trafiğe açmayan polise yurttaşlardan tepki geldi. Onlarca vatandaşın araçlarından inerek polise tepki göstermesine rağmen verilen talimat gereği yolu açamayan polislerle halk arasında gerilim yaşandı.