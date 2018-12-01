Erdoğan, G20 zirvesi kapsamında Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi programı kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi yaklaşık 50 dakika sürdü.

Erdoğan'ın, zirvenin yapıldığı Costa Salguero Fuar Alanı'ndaki temasları kapsamında ikili görüşmeleri devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı, ikilinin görüşmesinden ilk görüntüyü sosyal medyada paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump ile TSİ 20.35'de başlayan görüşmesi basına kapalı şekilde yapıldı.





İki lider dün de bir görüşme gerçekleştirmişti. Erdoğan'ın Trump ile görüşmesinin ardından İngiltere başbakanı ile de görüşeceği bildirildi.