Erdoğan - Fidan kapışmasının satır araları...

Gazeteci Ömer Küçük TR724.com'da yayınlanan Haber-Analiz yazısında Erdoğan ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın aralarındaki çatışmayı anlattı....





İstihbarat camiasında, stratejik hedefe ulaşmak için açıktan icra edilmesine rağmen toplum tarafından yeterince hissedilmeyen örtülü yöntemler vardır. Bunlardan biri de ana aktörlerin, cevabı taraflarca çok iyi bilinen ama konjonktürel olarak dillendirilemeyen küçük ama çok önemli kilit konular üzerinden kamuoyu önünde hesaplaşmalarıdır. Bu yöntem, gücünü ve etkinliğini tartışmanın kamuya açık olmasından alır. Öte yandan bu yöntemin kullanılması aktörlerin karşılıklı tehdit algısının, büyük riskler alacak kadar üst seviyelerde olduğunu da gösterir.





SAVCI HARUN KODALAK’IN ZABTA GEÇİRDİĞİ İFADE





15 Temmuz sonrası basının tek sesli hali bu yöntemin kullanıldığı alanları tespit ve ilgili konuları takip etmeyi epey zorlaştırdı. Ama yine de dikkatle izlenildiğinde stratejik metinler benzerlerinden ayırt edilebiliyor. Bu metinlere en güzel örnekler, Yeni Şafak yargı muhabiri Osman Özgan’ın 20 Mayıs tarihli haberindeki, ihbarcı binbaşı OK ile savcı Harun Kodalak’ın 11 Ağustosta yaptığı mülakattaki “darbe faaliyeti olabilir” ifadesi ile fitili ateşlenen konu çerçevesinde kaleme alındı.





Cumhuriyetten Alican Uludağ, 26 Haziran’da O.K.’nın gözaltına alınmaya çalışıldığını ve direkten döndüğünü ayrıntılarıyla yazdı. Haberdeki önemli nokta ise ilk ifade alma işlemine MİT’in izin vermemesi üzerine Erdoğan’ın devreye girmesi ve mülakatın yapılabilmesiydi. O.K. hakkında devam eden soruşturmalar hakkında da şu bilgileri paylaştı Uludağ: “Güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre bu dosyada O.K. darbeye teşebbüs etmek ve FETÖ üyesi olmakla suçlanıyor. Sır gibi saklanan soruşturmada ne karar verileceği ise savcılığı kara kara düşündürüyor. Kulislerde, önceden haber vererek girişime dahil olmadığı için O.K. hakkında darbeye teşebbüsten takipsizlik kararı verileceği, FETÖ üyeliğinden ise dava açılabileceği konuşuluyor. Ancak bunun için MİT’in soruşturma izni vermesi gerekiyor.” Haberdeki Erdoğan vurgusu, güvenilir kaynakların kimliğini de ele veriyor aslında.