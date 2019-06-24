Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan faturayı başkasına kesecek: İl teşkilatları ve kabine değişecek /24 Haziran 2019 11:20

Erdoğan faturayı başkasına kesecek: İl teşkilatları ve kabine değişecek

Seçimin tek mağlubu AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan kimden hesap soracak

SHABER3.COM

31 Mart’taki yenilgiyi kabul etmeyip seçimi tekrarlatan Erdoğan 23 Haziran’da, 806 bin  fark yiyerek esaslı bir tokat yedi!  Aslında seçimin tek mağlubu AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan. 

Erdoğan, 3 Kasım 2002’den bu yana düzenlenen seçimleri sonucunda balkon konuşması yapmayı gelenek haline getiren Erdoğan bu kez balkon konuşması yapmadı, kameralar karşısına geçmedi.

AKP ve hükümet çevreleri Erdoğan'ın seçimin faturasını Genel Merkez Yönetimine , İl teşkilatına ve kabine üyelerine keseceğini konuşuyor . 

AKP’de Hazine Bakanı Albayrak ile İçişleri Bakanı Soylu’nun isimleri başta olmak üzere bakanların değiştirileceği konuşuluyor. 

Uyguladığı politikalarla ekonomi ve adalet sistemi başta olmak üzere Türkiye'nin kaosa sürüklenmesine neden olan Erdoğan kendinden başka herkese faturayı keseceği konuşuluyor. 

Oysa Türkiye'nin ilk “başkan” olan Erdoğan  24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde , başkanlık sisteminin ekonomide büyük bir sıçrama yapacağı söylüyordu. Ancak Türkiye’nin resmen başkanlık sistemi ile yönetildiği son bir yılda ekonomide ve dış politikada  'Tek Adam ' rejiminin işlemediği konuşuluyor 
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