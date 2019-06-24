Erdoğan faturayı başkasına kesecek: İl teşkilatları ve kabine değişecek

31 Mart’taki yenilgiyi kabul etmeyip seçimi tekrarlatan Erdoğan 23 Haziran’da, 806 bin fark yiyerek esaslı bir tokat yedi! Aslında seçimin tek mağlubu AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan.











AKP ve hükümet çevreleri Erdoğan'ın seçimin faturasını Genel Merkez Yönetimine , İl teşkilatına ve kabine üyelerine keseceğini konuşuyor .







AKP’de Hazine Bakanı Albayrak ile İçişleri Bakanı Soylu’nun isimleri başta olmak üzere bakanların değiştirileceği konuşuluyor.







Uyguladığı politikalarla ekonomi ve adalet sistemi başta olmak üzere Türkiye'nin kaosa sürüklenmesine neden olan Erdoğan kendinden başka herkese faturayı keseceği konuşuluyor.





Oysa Türkiye'nin ilk “başkan” olan Erdoğan 24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde , başkanlık sisteminin ekonomide büyük bir sıçrama yapacağı söylüyordu. Ancak Türkiye’nin resmen başkanlık sistemi ile yönetildiği son bir yılda ekonomide ve dış politikada 'Tek Adam ' rejiminin işlemediği konuşuluyor

Erdoğan, 3 Kasım 2002’den bu yana düzenlenen seçimleri sonucunda balkon konuşması yapmayı gelenek haline getiren Erdoğan bu kez balkon konuşması yapmadı, kameralar karşısına geçmedi.