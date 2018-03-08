Erdoğan, erken seçimin araştırılması talimatı verdi

Edinilen bilgilere göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı'nın, AB ile ilişkilerin geliştirilmesine yönelik sürecin avantaj olabilecğeini düşünülerek, iyi değerlendirilmesi gerektiği görüşü üzerinde duruluyor.



Erdoğan’ın önceki gün bir grup AKP kurmayıyla görüşmesinde erken seçimin partinin lehine olup olmayacağının araştırılması istendi.



Bazı parti kurmayları, erken seçimin doğru bir tercih olabileceğine ilişkin görüşlerin hızla arttığını, bunun karşılığının olup olmadığının en azından araştırılmasının doğru olacağını dile getirdiler. Habere göre ekonomideki durağan yapının, Afrin harekâtıyla toplumda oluşan havanın, AB’yle ilişkilerin geliştirilmesine yönelik sürecin avantaj olabileceği, bunun iyi değerlendirilmesi gerektiği savunuldu.



Tersini savunanları da dinleyen Erdoğan, rutin araştırmalara ilave olarak erken seçim konusunda da bir çalışma yapılması talimatını verdi.



Kongre sürecinin ardından, parti yönetiminin ve kabinenin yenilenmesine de kesin gözüyle bakılıyor.