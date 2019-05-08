'Erdoğan ekonomiye odaklanmalı, siyasi dalavereye değil'

İngiltere'de yayımlanan Financial Times (FT) gazetesi bugünkü başyazısında, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararını yorumladı. Financial Times'a göre bu karar, ekonomideki zayıflamanın daha da şiddetlenmesi de dahil bir dizi riski beraberinde getirdi. Gazete, "Türkiye'nin TL üzerinde oluşacak yeni bir baskıya karşı kendini koruyabileceğine dair soru işaretleri var" diyor. Yazıda, "Erdoğan'ın hükümeti ekonomiyi güçlendirmeye odaklanmalı, siyasi dalavereye değil" yorumu yapılıyor.





Financial Times'ın başyazısında başlığı, "Türkiye vahim bir şekilde demokrasiden sapıyor".





BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre, yazı, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yönetimi altında yıllar içerisinde otoriterliğin giderek arttığı düşünüldüğünde, İstanbul'un Belediye Başkanlığı seçiminde muhalefetin zaferi, Türkiye'de demokrasinin ölmediğine dair bir umut ışığı uyandırdı. Yüksek Seçim Kurulu'nun sonuçları iptal etme kararı bu ışığı söndürdü" ifadeleriyle başlıyor ve şöyle devam ediyor:





"Seçimlere yeniden girmek Erdoğan'a ve partisi AKP'ye ülkenin en büyük şehrinde iktidarı yeniden ele geçirme şansı veriyor olabilir. Ama sonuç ne olursa olsun, Türkiye'nin siyasi ve ekonomik durumu için şok etkisi yaratacak."





AKP'nin İstanbul'da yenilmesinin, "Türkiye'de kusurlu da olsa işler bir demokrasinin olduğunu" göstermesi açısından önemli olduğunu kaydeden gazete, YSK'nın kararının bunu "ortadan kaldırdığı" görüşünde.





Erdoğan'ın başta "istikrarlı ve modernleştirici sivil bir lider" görünümü çizdiği belirtilen başyazıda, özellikle 2016'daki darbe girişiminin "Türkiye'nin liberal geleneklerden uzaklaşmasında bir dönüm noktası olduğu" kaydediliyor.





Haberde, "YSK'nın seçimleri iptal etmesi, ender görülse de, siyasi özgürlüklere bir darbe daha indirdi" deniyor.