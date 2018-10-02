Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan: Dövizin yükselişini fırsat bilenlere... /02 Ekim 2018 13:08

Erdoğan: Dövizin yükselişini fırsat bilenlere...

Tayyip Erdoğan AKP grubunda yapığı konuşmada döviz kurlarında yaşanan hareketlilik sırasında stok yaptığını ileri sürdüğü kişilere yönelik olarak "Tespit edersek kimse kusura bakmasın, gereğini yaparız" dedi.

SHABER3.COM

Erdoğan, döviz kurlarında yaşanan hareketliliğin Türkiye ekonomisinde oluşturduğu sarsıntının yavaş yavaş geri kaldığını öne sürdü.

"Bu dalgalanma dönemini yavaş yavaş geride bırakıyoruz" iddiasında bulunan Erdoğan, "Sabırlı olacaksınız, ancak stoklara ve stokçulara da fırsat vermeyeceksiniz. Eğer stokçular belirlenirse kimse kusura bakmasın biz de gereğini devletin, yasaların bize yüklediği görev sebebiyle adımımızı atar gereğini yaparız" ifadesini kullandı.

Erdoğan şunları dedi:

''Yeni yönetim sistemine göre hazırladığımız ilk bütçeyi 2 hafta sonra Meclis'e gönderiyoruz. Yeni bütçeyle ekonomimizi faiz-kur-enflasyon şer üçgeninden kurtararak yeniden ülkemizi büyümeye kavuşturmaya kararlıyız. Bu dalgalanma dönemini yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Sabırlı olacaksınız, ancak stoklara ve stokçulara da fırsat vermeyeceksiniz. Eğer stokçular belirlenirse kimse kusura bakmasın biz de gereğini devletin, yasaların bize yüklediği görev sebebiyle adımımızı atar gereğini yaparız. Faiz-kur-enflasyon saldırısına en iyi cevabı işlerimize dört elle sarılarak verebiliriz. Hamd olsun ihracatta büyük bir rekor kırıldı. Yürütme ve yasama organları olarak ortaya koyacağımız kararlılıkla bunların üstesinden geleceğiz.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan: Dövizin yükselişini fırsat bilenlere... Sonraki Haber >>

Dilipak'tan McKinsey'le anlaşan AKP'ye: Bunu yaparsanız cehennemin dibine kadar yolunuz var

Dilipak'tan McKinsey'le anlaşan AKP'ye: Bunu yaparsanız cehennemin dibine kadar yolunuz var

Pakistanlı üst düzey yetkili, misafir Kuveytli delegenin cüzdanını çalarken yakalandı

Pakistanlı üst düzey yetkili, misafir Kuveytli delegenin cüzdanını çalarken yakalandı

Tutuklu Harbiyeli annesi: Darbeye giden öğrenci köprü parası öder mi?

Tutuklu Harbiyeli annesi: Darbeye giden öğrenci köprü parası öder mi?

Asıl hüner ve Gerçek Zafer

Asıl hüner ve Gerçek Zafer

Ali Koç tribünden özür diledi: Ne deseniz haklısınız...

Ali Koç tribünden özür diledi: Ne deseniz haklısınız...

Avusturyalı Bakan'dan kürsüde dünyaya sürpriz

Avusturyalı Bakan'dan kürsüde dünyaya sürpriz

Bir imtihandan geçerken 'Yiğitlik' odur ki

Bir imtihandan geçerken 'Yiğitlik' odur ki

Endonezya'daki Tsunami anında yaşanan dehşet

Endonezya'daki Tsunami anında yaşanan dehşet

Erdoğan Almanca konuşmaya çalışırsa...

Erdoğan Almanca konuşmaya çalışırsa...

Erdoğan’ın ziyaretine Almanlar ne diyor?

Erdoğan’ın ziyaretine Almanlar ne diyor?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:54:29