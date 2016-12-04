Samanyolu Haber /Gündem / 'Erdoğan doları yükseltmek için çalışıyor' /04 Aralık 2016 15:28

'Erdoğan doları yükseltmek için çalışıyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, "Erdoğan'a kim akıl veriyorsa doların düşmesi için değil tersine yükselmesi için çalışıyor" dedi.

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında dolar polemiği

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Yastığının altında döviz olanlar parasını altına Türk lirasına dönüştürsün” sözlerini eleştirdi.

Yazılı bir açıklama yapan Cankurtaran, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın döviz kurlarındaki artışa karşı söylediklerinin Türkiye’nin ekonomik gerçekleriyle bağdaşmadığını söyledi. “Erdoğan’a kim akıl veriyorsa doların düşmesi için değil tersine yükselmesi için çalışıyor. Erdoğan sanki kasıtlı olarak doların yükselmesini istiyor. Çünkü önerdiği yöntemler doları düşürmez tersine yükseltir” iddiasında bulunan Cankurtaran, getirilen her önerinin doları yükselttiğini savundu.

‘TÜRKİYE ALTIN İTHALATÇISI’

Türkiye’nin, altın ithalatçısı bir ülke olduğunu belirten Cankurtaran, “Altına talebin artması ithalatını dolayısıyla döviz talebini arttıracağından doları düşürmez tersine yükseltir. Erdoğan bu gerçekten habersiz olamaz. Daha sonra ‘Dolar konusunda da ekonomi danışmanları tarafından aldatıldık, Rabbim affetsin’ mi diyecek?” ifadelerini kullandı.

Bazı sosyal medya kullanıcılarının “Önce Erdoğan dövizini Türk lirasına çevirsin” mesajları paylaştığını belirten Cankurtaran, açıklamasında “Sadece Erdoğan değil bütün AKP yöneticilerine çağrımızdır. Vatandaşa çağrı yapana kadar önce siz hesaplarınızdaki bütün döviz hesaplarınızı Türk lirasına çevirin ve makbuzunuzu kişisel sayfalarınızda açıklayın da görelim” dedi.

BORSA İSTANBUL’UN KARARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı çağrının ardından Borsa İstanbul’un nakdi varlıklarını Türk lirasına çevirme ve Türk lirası hesaplarında tutma kararını da değerlendiren Cankurtaran, şöyle dedi: “Madem hesaplarını Türk lirasına çevirince dolar düşecekti de zaten milli paramıza geçmek önemliydi de Borsa İstanbul, neden 14 yıldır Türk lirasına geçmek için bekletildi de şimdi geçiyor?” diye sordu. Ekonominin bozulduğunu ve sürecin yönetilemediğini savunan Cankurtaran, devletin ve ekonomi yönetiminin kritik birimlerine yapılan atamalarda liyakatin esas alınmadığını iddia etti. 
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