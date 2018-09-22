Erdoğan: Dolar molar, falan filan...

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinin düzenlendiği İstanbul Havalimanı'nda konuşma yapan Erdoğan,



alışveriş merkezlerindeki işletme sahiplerine dolarla ilgili tehditte bulundu. "Buradan AVM'cilere bir daha sesleniyorum. Türk Lirası dururken hala dolarla hareket edecek olursanız, kusura bakmayın, takkeleri değişiriz. Burası Türkiye, buranın parası Türk Lirası" ifadelerini kullanan Erdoğan "Biz bunların hepsini aşacağız, siz bu konuşulanlara bakmayın. Dolar molar falan filan biz bunların hepsini aşar geçeriz."





Erdoğan konuşmasında “Bilim insanlarının yurda dönüş seferberliğini başlatıyoruz” dedi, ardından bir çağrıda bulundu:

