Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan dolar alan sanayici ve iş adamlarını tehdit etti /12 Ağustos 2018 21:56

Erdoğan dolar alan sanayici ve iş adamlarını tehdit etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da yaptığı konuşmasında döviz alma konusunda sanayicileri uyardı. Erdoğan, gerekmesi halinde B ve C planlarını devreye sokabileceklerini bildirdi.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Trabzon Valiliği'nin verdiği yemekte konuştu.


"Trabzonlu kardeşlerim asla karamsarlığa, umutsuzluğa kapılmasın" telkininde bulunan Erdoğan, "16 yıl öncesine göre her açıdan güçlü ve ekonomisi çok daha dinamik bir Türkiye var. Türk ekonomisi parametreleri 15-20 yıl öncesi ile karşılaştırılmayacak kadar düzgündür, sağlamdır. Bazı haberler alıyorum. Mallarını satmıyorlar, ne demek. Ne demek mallarını satmıyorsun. Satacaksın arkadaş. Depolarda istiflemek ne demek o, satacaksın. Satmadın onun da bedelini ödemek durumunda kalırsın. Çünkü ben bunu ‘İhanet-i Vataniye’ olarak görüyorum. Sen bunları ne için ürettin satmak için ürettin. Eee şimdi ne yapıyorsun. Sende mi birilerine hizmet etmenin gayreti içindesin. Bize milli lazım milli, yerli lazım yerli. Eğer milli değilsen yerli değilsen bunun bedelini ödersin" uyarısında bulundu. 


SANAYİCİLERE UYARI: BUNU BÖYLE BİLESİNİZ...
Sanayicilere seslenen Erdoğan, “Sanayicilerimize sesleniyorum; bankalara saldırarak, oralardan döviz alma yoluna gitmeyin. Bu milleti diri tutmak, ayakta tutmak sadece bizim görevimiz değildir. Sanayicinin de görevidir, tüccarın da görevidir” dedi. 

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan dolar alan sanayici ve iş adamlarını tehdit etti Sonraki Haber >>

Şimdi kim kazanıyor, kim kaybediyor?

Şimdi kim kazanıyor, kim kaybediyor?

Türkiye İflasa Sürüklenirken Kimler Kazanıyor?

Türkiye İflasa Sürüklenirken Kimler Kazanıyor?

Sıra dışı bulutlar şaşırttı

Sıra dışı bulutlar şaşırttı

Dolarda Erdoğan'ın ağzından nerden nereye...

Dolarda Erdoğan'ın ağzından nerden nereye...

Çaldığı uçakla havalandı, jetler peşine düştü

Çaldığı uçakla havalandı, jetler peşine düştü

'Krizle ilgili papaz diye başlayan bütün cümleler yalan'

'Krizle ilgili papaz diye başlayan bütün cümleler yalan'

Almanya'yı ziyaret etseniz şu an neyi kaç liraya yer içersiniz?

Almanya'yı ziyaret etseniz şu an neyi kaç liraya yer içersiniz?

Güler Sabancı'dan Berat Albayrak'a tam destek

Güler Sabancı'dan Berat Albayrak'a tam destek

Binlerce mazlum ve mağdur kadın…

Binlerce mazlum ve mağdur kadın…

Erdoğan Damadından rol çaldı

Erdoğan Damadından rol çaldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:27:37