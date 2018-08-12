Erdoğan dolar alan sanayici ve iş adamlarını tehdit etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Trabzon Valiliği'nin verdiği yemekte konuştu.







"Trabzonlu kardeşlerim asla karamsarlığa, umutsuzluğa kapılmasın" telkininde bulunan Erdoğan, "16 yıl öncesine göre her açıdan güçlü ve ekonomisi çok daha dinamik bir Türkiye var. Türk ekonomisi parametreleri 15-20 yıl öncesi ile karşılaştırılmayacak kadar düzgündür, sağlamdır. Bazı haberler alıyorum. Mallarını satmıyorlar, ne demek. Ne demek mallarını satmıyorsun. Satacaksın arkadaş. Depolarda istiflemek ne demek o, satacaksın. Satmadın onun da bedelini ödemek durumunda kalırsın. Çünkü ben bunu ‘İhanet-i Vataniye’ olarak görüyorum. Sen bunları ne için ürettin satmak için ürettin. Eee şimdi ne yapıyorsun. Sende mi birilerine hizmet etmenin gayreti içindesin. Bize milli lazım milli, yerli lazım yerli. Eğer milli değilsen yerli değilsen bunun bedelini ödersin" uyarısında bulundu.







SANAYİCİLERE UYARI: BUNU BÖYLE BİLESİNİZ...

Sanayicilere seslenen Erdoğan, “Sanayicilerimize sesleniyorum; bankalara saldırarak, oralardan döviz alma yoluna gitmeyin. Bu milleti diri tutmak, ayakta tutmak sadece bizim görevimiz değildir. Sanayicinin de görevidir, tüccarın da görevidir” dedi.