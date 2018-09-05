Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan: Devlet kendisine karşı işlenen suçlarda affedici olabilir /05 Eylül 2018 09:17

Erdoğan: Devlet kendisine karşı işlenen suçlarda affedici olabilir

Kırgızistan dönüşü açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 'devlete karşı suçlarda devlet affedici olabilir' dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Olası İdlib'e operayonuyla ilgili konuşan Erdoğan, "Bizim için şu an İdlib'deki durum önem arz ediyor. Orada 3.5 milyon insan var" dedi. Erdoğan, İdlib'de acımasız bir süreç işletildiğini vurguladı ve "Bir felaket yaşanırsa, çok ciddi bir katliam yaşanır" ifadesini kullandı.

Operasyon durumunda insanlarin kaçacaği ilk yerin Türkiye olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Belli şeyler çözüldü, Türkiye'den geri dönüşler başladı havasında olduğumuz bir dönemde, şimdi bu tür bir risk gündemde" dedi.

YEREL SEÇİMLERDE İTTİFAK

Yerel seçimlerde ittifak konusunda da açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğrusu Sayın Bahçeli'nin bu konudaki yaklaşımı tam nedir bilemiyorum. Böyle bir durum yerel seçimlerde de böyle bir adımı müşterek olarak atabiliriz." dedi

'DEVLET AFFEDİCİ OLABİLİR'

Erdoğan af konusunda ise "Devlete karşı işlenen suçlarda devlet affedici olabilir. Ama kişilere karşı işlenen suçlarda devletin af yetkisi yoktur" dedi
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