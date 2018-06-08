Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan Demirören hayatını kaybetti /08 Haziran 2018 10:36

Erdoğan Demirören hayatını kaybetti

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

T24'ün aktardığına göre, uzun süredir tedavi gören ve 79 yaşında olan Demirören, son olarak Doğan Medya Grubunu satın alarak gündeme gelmişti. Demirören, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in de babasıydı. 

ERDOĞAN DEMİRÖREN KİMDİR?

28 Ağustos 1938 tarihinde dünyaya gelen Erdoğan Demirören aslen İnegöllüdür. Türk sanayici ve iş adamı olan Erdoğan Demirören Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Demirören Holding, LPG sektöründe çok sayıda şirketin sahibidir. Milangaz, Likidgaz, Mutfakgaz gibi markalarla bu sektörde Türkiye'nin en büyük grupları arasında bulunuyor. Demirören, Özel Ata Lisesi'nin de sahibidir.

Oğlu Yıldırım Demirören ise Beşiktaş Kulübü'nün eski Başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanıdır. Evli olan Erdoğan Demirören üç çocuk babasıydı. Son olarak Demirören Medya Grubu bünyesine Hürriyet, Posta, Kanal D, CNN Türk’ü de katarak yılın en dikkat çeken satın alma işlemi gerçekleştirdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan Demirören hayatını kaybetti Sonraki Haber >>

Promterdan sonra canlı yayında da kulaklık...

Promterdan sonra canlı yayında da kulaklık...

İttifakta çatlak... Bahçeli AKP'ye sert çıktı...

İttifakta çatlak... Bahçeli AKP'ye sert çıktı...

Silivri Cezaevi'nde işkence ile gelen ölüm meclise taşındı

Silivri Cezaevi'nde işkence ile gelen ölüm meclise taşındı

BM’den AKP iktidarına ültimatom

BM’den AKP iktidarına ültimatom

Erdoğan'dan yine tarihi gaf!

Erdoğan'dan yine tarihi gaf!

Saadet'ten Erbakan'a ağır cevap: Palyaçoluk

Saadet'ten Erbakan'a ağır cevap: Palyaçoluk

Bu kez dili dolaştı, söylediklerinden kimse bir şey anlamadı

Bu kez dili dolaştı, söylediklerinden kimse bir şey anlamadı

Eski ABD Büyükelçisi: En büyük sorun S-400 anlaşması

Eski ABD Büyükelçisi: En büyük sorun S-400 anlaşması

Muharrem İnce'den Tosun Paşa'lı cevap

Muharrem İnce'den Tosun Paşa'lı cevap

'Bylock, morbeyin vs bunlar yargının elinde olan şeyler'

'Bylock, morbeyin vs bunlar yargının elinde olan şeyler'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:56:32