Erdoğan, darbe girişimini tam 34 gün önce öğrenmiş!

'KONTROLLÜ DARBE'NİN ŞAHİDİ KONUŞTU





Darbe girişimini eniştesinden öğrendiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın darbe yapılacağına dair bilgiyi bir ay önce Tabip Binbaşı Eray Serdar Yurdakul'dan aldığı, söz konusu bilgiyi AKP'nin asker kökenli milletvekili Şirin Ünal ile Ahmet Albayrak'ın da bildiği iddia edildi. İddiayı ortaya atan Astsubay Hüseyin Gürler'in Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifade dava dosyasına da girdi.





Artı Tv'de Ahmet Nesin, darbe girişimi mağduru bir komutan ile darbe girişimi üzerindeki soru işaretlerini konuştu.





Nesin, programın başında dava dosyasına da giren ifade tutanağını da paylaştı. Astsubay Hüseyin Gürler'in verdiği bilgiye göre darbe girişiminden sadece Erdoğan'ın da değil AKP İstanbul milletvekili emekli Tümgeneral Şirin Ünal'ın da haberi vardı. Ünal'ın darbe girişiminin yapıldığı gün saat 16.00'da Genelkurmay Karargâhı'na giderek Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile görüştüğü görüntüler aylar sonra ortaya çıkmıştı. Gürler'in 2 Eylül 2016'da Terörle Mücadele'de verdiği ifade tutanağında şu bilgiler göze çarpıyor:





"Edindiğim tüm bilgi ve belgeleri iki yıl önce kendisi ile tanıştığım, Ankara GATA'da görev yapmakta olan Tabip Binbaşı Eray Serdar Yurdakul isimli şahıs ile de paylaştım. Bu şahıs beni Ak Parti İstanbul Milletvekili Emekli Tümgenerel Şirin ünal ile görüştürdü. Bu bilgi ve belgeleri kendisine de ilettik. Darbe yapılacağına dair bilgiyi aldıktan sonra da özellikle sayın cumhurbaşkanımıza ulaşmanın yollarını aradık. Eray Bey'in girişimleri vasıtası ile Ahmet Albayrak ile İstanbul'da yaptığımız görüşme neticesinde gerek Eray Bey'in gerekse benim hazırladığım tüm bilgi ve belgeler Sayın Cumhurbaşkanımıza 11 Haziran 2016 tarihinde İstanbul Topkapı Sarayı'nda Eray Bey tarafından arz edilmiştir."





Can güvenliği nedeniyle yüzü gösterilmeyen komutan, darbe girişiminin bir çok soru işareti barındırdığına dikkat çekti. Darbenin önceden bilindiğine dair kuşkuları dile getiren komutan, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın o gün yayınlayabileceği kısa bir mesajla darbeyi durdurabileceğini savundu.





MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın MİT'e gelen bir ihbarın ardından Genelkurmay Başkanı ile görüştüğünü anımsatan komutan, "Genelkurmay Başkanı ne yapıyor? Kara Kuvvetleri Komutanını, Kara Havacılık Komutanlığına gönderiyor tanklar çıkmasın diye emir yayınlıyor, hava sahasını kapatıyor. Bu hareketler siviller için bir anlam ifade eder, bir aksiyon filmi izlediğinizde bunlardan bir anlam çıkarabilirsiniz. Ama bir asker için bu sadece şovdur, çünkü operasyonal bir manası yoktur. Eğer bir eylem ikazı aldıysanız bir komutan şunu yapar. Bir eylem ikazı aldıysanız standart reaksiyon bunun bütün birliklere yansıtılmasıdır. Burada bir eylem ikazı var. İstihbarat güvenilir mi? Muhatabınız MİT Müsteşarı. Burada hiçbir yoruma giremezsiniz.





Ne yapacaktı Hulusi Akar? Diyecekti ki 'güvenilir kaynaklardan aldığımız bilgiye göre TSK'de bir takım yasadışı eylemlerin hazırlığı olduğunu öğrendik, zinhar sakın ha benim emrimde olan hiçbir Türk askeri birliğinden dışarı çıkmayacak yasadışı hiçbir eyleme iştirak etmeyecek. Birlik komutanları da bunu sağlayacaklar.'"





İşte söz konusu ifade tutanağı











kaynak: artigercek.com



