Samanyolu Haber /Ekonomi / Erdoğan’dan dolar açıklaması... Dolar ve faiz düşürülecek düşür..! /11 Temmuz 2018 17:58

Erdoğan’dan dolar açıklaması... Dolar ve faiz düşürülecek düşür..!

Cumhurbaşkanı Erdoğan dolar kuru ve faizler hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Birileri bu işi tırmandırmaya çalışsa da, bunun düştüğünü göreceksiniz. Bu kadar emin konuşuyorum." dedi.

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Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan dolar kuru ve faizler hakkında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan yaptığı açıklamada, “Birileri bu işi tırmandırmaya çalışsa da, bunun düştüğünü göreceksiniz. Bu kadar emin konuşuyorum. Yeminden sonra devir teslim başladı. Hazine ve Maliye Bakanımız elbette ne gerekiyorsa yapacaktır. Burada birçok enstrümanlarımız var. Önümüzdeki süreçte inanıyorum ki faizin de düştüğünü göreceğiz. Ben eminim, sadece devlet bankalarımız değil, özel bankalarımız da gerektiğinde taşın altına eline koyacaktır.” dedi.

“Yüksek faiz, istihdamda düşüşü de beraberinde getirebiliyor.” diyen Erdoğan, “Yatırımcılar, gerçek girişimcilerin, yatırımlarını geliştirmeleri, istihdamlarını artırmaları, elbette kendilerine imkan sunulmasıyla mümkündür. Bu işi sadece devlet bankalarının sırtına yükleyemeyiz” ifadelerini kullandı.
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