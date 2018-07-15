Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan Damat Berat Albayrak'ı YAŞ üyesi de yaptı... /15 Temmuz 2018 10:14

Erdoğan Damat Berat Albayrak'ı YAŞ üyesi de yaptı...

Resmi Gazete'de 7 yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayınlandı. Yeni kararnamelerle Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanı'na bağlandı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak YAŞ üyesi olarak atandı.

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Resmi Gazete'de 7 yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı. Yayımlanan kararnameler şöyle: 

"Bakanlıklara Bağlı İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi; Devlet Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi; Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi; Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi; Yüksek Askeri Şûra'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi; Milletlerarası Antlaşmaların Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi; Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi." 

BERAT ALBAYRAK YAŞ ÜYESİ OLDU

Yeni kararnamelere göre Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanı'na bağlandı. Devlet Denetlme Kurulu ve MGK yeniden şekillendirildi. Yüksek Askeri Şura ve Adli Tıp'ın da yapıları yeniden şekillendirildi. Kararname ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da YAŞ üyesi oldu.

KHK'den önce YAŞ toplantıları Başbakan başkanlığında gerçekleştirilir ve Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları, Milli Savunma Bakanı, Jandarma Genel Komutanı ve TSK'nin orgeneralleri ve oramiraller bu toplantıya katılabilirdi.
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