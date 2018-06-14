Erdoğan da TRT'de konuşmayacak

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem milletvekili genel seçimleri için cumhurbaşkanı adayları ve siyasi partilerin TRT'den propaganda konuşması yapma imkanı bulunuyor.





Hürriyet'in AKP'li yetkililere dayandırdığı habere göre, hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de partisi bu hakkını kullanmayacak.





AKP kurmayları bu kararın gerekçesini Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın yoğun seçim programları nedeniyle çekimlere zaman ayıramayacak olmaları olarak açıkladılar.





Daha önce CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener TRT'de konuşma yapmayı reddetmişti. CHP de parti olarak TRT'nin tanıdığı konuşma hakkını kullanmayacağını açıklamıştı.