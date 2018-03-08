Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan da eleştirince Savcılık harekete geçti /08 Mart 2018 14:06

Erdoğan da eleştirince Savcılık harekete geçti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Erdoğan'ın da tepkisini çeken AKP'li Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız hakkında soruşturma başlattı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "6 yaşında çocukla evlenilebilir", "kadınlar eşlerinden dayak yedikleri için şükretmeli" sözleriyle tepkilere sebep olan Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız hakkında soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yıldız hakkında resen soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Yıldız hakkında, kadınların dövülmesine yönelik açıklamaları nedeniyle, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

''Halkı kin ve düşmanlığa tahrik'' suçundan yürütülecek soruşturma kapsamında Yıldız'ın ifadesinin alınacağı bildirildi
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