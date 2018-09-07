Samanyolu Haber /Ekonomi / Erdoğan Çiller'i yakalamak üzere... /07 Eylül 2018 15:27

Erdoğan Çiller'i yakalamak üzere...

Rusya merkezli Renaissance Capital’in baş ekonomisti Charles Robertson, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ağustos ayı reel efektif döviz kuru (REER) verileri üzerinden 47 yıllık TL grafiği hazırladı.

SHABER3.COM

Grafikte TL’nin en değersiz olduğu dönem Tansu Çiller ’in başbakanlığı döneminde 1994’teki kriz sırasında kaydedilirken, son günlerdeki söz konusu döneme yaklaşıldığı gösterildi. 


Bugünkü veriler üzerinden geçmişin reel kur eşleniklerini hesaplayan Robertson, 1994’te dolar/TL kurunun 7.47 ile zirveyi gördüğünü ve uzun dönemli ortalamaya göre yaklaşık yüzde 50 daha ucuz olduğunu belirtti. Robertson’un hesaplamalarına göre, TL şu an uzun dönemli ortalamaya göre yaklaşık yüzde 42 daha ucuz.

Robertson'un Twitter adresinde dünya ekonomisiyle ilgili bir çok analiz ve grafik yer alıyor

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