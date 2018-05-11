Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan: CHP pisliktir, çöplüktür /11 Mayıs 2018 12:59

Erdoğan: CHP pisliktir, çöplüktür

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 1993'te Ümraniye'de 39 kişinin hayatını kaybettiği çöplük patlamasını hatırlatarak "Kim vardı o zaman? CHP vardı. CHP pisliktir, çöplüktür, hava kirliliğidir, susuzluktur" ifadesini kullandı.

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Partisinin gençlik kolları kongresinde konuşan Tayyip Erdoğan şöyle dedi:

''Arkadaşlarımızla nasıl bir Türkiye'de yaşamak istediğimizi tartışıyorduk. İdeallerimiz, projelere dönüşüyordu. Milletimizin teveccühü ile görev üstlenince de sorumluluk geldi. Benim göreve geldiğimde Ümraniye'de çöplük faciası vardı. Kim vardı o zaman, CHP vardı. CHP pisliktir, çöplüktür, hava kirliliğidir. CHP susuzluktur. İstanbul'a geldiğimde su yoktu, benzin istasyonları gibi su istasyonları kuruluyordu. 180 kilometreden su getirdik, bizden sonra su problemi kalmadı. Sonuçta da 16 yılda 3.5 kat büyüttüğümüz bir Türkiye fotoğrafı çıktı. Tüm insanlık ve ülkemiz için hayaller kurun. Ancak bu şekilde büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında görev alabilirsiniz.''
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