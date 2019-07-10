Erdoğan: Bundan sonra faiz politikamızın ne olacağını hepiniz göreceksiniz

Erdoğan artık Merkez Bankası'nın bağımsız olamayacağını ilan ettiği konuşmasında ilginç mesajlar verdi.



'Bundan sonra faiz politikamızın nasıl şekillendiğini en kısa sürede göreceksiniz' diyen Erdoğan ''yeni yönetim sisteminde Merkez Bankası başkanı atama görevi, ekonomi politikasından da sorumlu olan cumhurbaşkanına bırakılmıştır. İnşallah bundan sonra Merkez Bankası ekonomi programımıza çok daha güçlü destek verecektir. Merkez Bankası Başkanı kendisi ile ilgili rolü hakkıyla oynasaydı böyle bir değişikliği ihtiyaç olmazdı'' şeklinde konuştu.

Erdoğan şunları ekledi:



''?Merkez Bankası Başkanlığı'ndaki görev değişikliği nedeniyle özellikle birilerinin yaklaşım tarzını kabul etmemiz mümkün değil. Davul birinde, tokmak birinde, yanlış bir anlayış. Bedelini kim ödeyecek, siyasetçi ödeyecek. Mutluluğunu kim yaşayacak, banka başındaki. Yok böyle bir şey. Verilen karara uyacaksın. Yeni yönetim sisteminde başkan bu konulara müdahale yetkisini almıştır. Faiz denilen bu her türlü kötülüğün anası olan, verilen talimatlara uymayan bu arkadaşımızın değişikliğine karar verdik. Bunu hep faizciler savunuyor. Faiz enflasyonun anasıdır.''