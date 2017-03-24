Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan bu sefer çok kızacak /24 Mart 2017 12:35

Erdoğan bu sefer çok kızacak

Türkiye ile Almanya arasında referandum toplantılarının iptaliyle başlayan ‘Nazi’ krizi, Alman medyasına bir kez daha Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için şarkı yaptırdı.

Alman kanalında Erdoğan için yeni şarkı

Son dönemde Türkiye üzerine muhalif yayınlarını artıran Alman kamu televizyonlarından NDR’in ‘extra3’ programı, Erdoğan için ‘Recep Tayyip Erdoğan isimli, tonton bıyıklı Osmanlı lideri’ isimli bir şarkı yaptı.

Şarkıda Erdoğan’ın Avrupa ülkelerinde yaşayan Türklere beş çocuk yapma tavsiyesinden, gazeteci Deniz Yücel’i ‘ajan terörist’ olarak nitelemesine, AB liderleriyle giriştiği kavgadan, idam cezasına kadar çok sayıda konu ti’ye alınıyor.

Klibin sonundaysa, Türkiye bayrağı giydirilmiş bir trenin son sürat hızla raydan çıkarak şiddetli bir kaza yaptığı görülüyor.

Türkiye kamuoyuna da yansıyan ve Almanya’yla ilişkilerin bozulmasındaki ilk nüvelerden biri ‘Erdowie, Erdowo, Erdowahn’ şarkısı da yine NDR’nin ‘extra3’ adlı politik hiciv programında yayınlanmıştı.
<< Önceki Haber Erdoğan bu sefer çok kızacak Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Sinan Oğan’a suikast iddiası

Sinan Oğan’a suikast iddiası

Hayata mal olmayan bilgi ne işe yarar...

Hayata mal olmayan bilgi ne işe yarar...

Mısır’da çifte patlama…

Mısır’da çifte patlama…

Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?

Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?

Erdoğan, 'kontrollü darbe'yi canlı yayında itiraf etti

Erdoğan, 'kontrollü darbe'yi canlı yayında itiraf etti

Çapan ailesi, kaçırılan evin reisi Turgut Çapan'a ulaşmaya çalışıyor

Çapan ailesi, kaçırılan evin reisi Turgut Çapan'a ulaşmaya çalışıyor

Özdağ: Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor

Özdağ: Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor

Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be

Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be

Trol Fatih Tezcan THY'nin rutin uygulamasını Cemaat'ten bildi

Trol Fatih Tezcan THY'nin rutin uygulamasını Cemaat'ten bildi
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:38:19