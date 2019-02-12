Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan: Bu can tende oldukça IMF'ye esir olmayacağız /12 Şubat 2019 16:04

Erdoğan: Bu can tende oldukça IMF'ye esir olmayacağız

Tayyip Erdoğan IMF ile kesinlikle anlaşma yapmayacaklarını öne sürdü

SHABER3.COM

Tayyip Erdoğan birçok ilde başlatılan tanzim satışlarıyla ilgili, "Gıdada terör estirenlere gereken dersi verdik. Bakalım sırada ne var. Ne yaparlarsa yapsınlar biz bu yoldan dönmeyeceğiz." dedi.

Tanzim satışlarıyla gıda fiyatlarının düştüğünü söyleyen Erdoğan, "Bir andan fiyatlar yarıya indi, daha da inecek. Diğer ürünleri de satacağız orada." diye konuştu.

31 Mart seçimlerinin bir dönüm noktası olduğunu belirten Erdoğan, "Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına yükselttiğimiz gün her şey Allah'ın izniyle çok daha farklı olacak. Bu can bu tende oldukça onlara (IMF) esir olmayacağız" dedi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan: Bu can tende oldukça IMF'ye esir olmayacağız Sonraki Haber >>

Kırmızı ışıkta geçen TIR polis aracına çarptı

Kırmızı ışıkta geçen TIR polis aracına çarptı

Bir adamım kızgın deve ile imtihanı

Bir adamım kızgın deve ile imtihanı

Markette sıra beklerken önündekinin telefonunu çaldı

Markette sıra beklerken önündekinin telefonunu çaldı

Erdoğan: İnşallah bu çay poşetleriyle evlere gireceksiniz

Erdoğan: İnşallah bu çay poşetleriyle evlere gireceksiniz

AKP'li Orhan Miroğlu ziyaret ettiği kahvehaneden kovuldu

AKP'li Orhan Miroğlu ziyaret ettiği kahvehaneden kovuldu

Erdoğan'ın yanında açık mikrofon kazası: Para sıkıntımız var, TOKİ bizi perişan etti

Erdoğan'ın yanında açık mikrofon kazası: Para sıkıntımız var, TOKİ bizi perişan etti

Tanzim kuyruğundan şikayet eden emekliye tepki gösterdi: Nankörler

Tanzim kuyruğundan şikayet eden emekliye tepki gösterdi: Nankörler

A Haber sunucusu: Keşke düşen helikopter Amerikan askerlerine ait olsaydı

A Haber sunucusu: Keşke düşen helikopter Amerikan askerlerine ait olsaydı

Kara saplanan aracı deve ile çektiler

Kara saplanan aracı deve ile çektiler

Dilek Dündar: Pasaportuma el konuldu, eşime karşı rehin tutuyorum

Dilek Dündar: Pasaportuma el konuldu, eşime karşı rehin tutuyorum
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:55:44