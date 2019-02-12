Erdoğan: Bu can tende oldukça IMF'ye esir olmayacağız

Tayyip Erdoğan birçok ilde başlatılan tanzim satışlarıyla ilgili, "Gıdada terör estirenlere gereken dersi verdik. Bakalım sırada ne var. Ne yaparlarsa yapsınlar biz bu yoldan dönmeyeceğiz." dedi.





Tanzim satışlarıyla gıda fiyatlarının düştüğünü söyleyen Erdoğan, "Bir andan fiyatlar yarıya indi, daha da inecek. Diğer ürünleri de satacağız orada." diye konuştu.





31 Mart seçimlerinin bir dönüm noktası olduğunu belirten Erdoğan, "Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına yükselttiğimiz gün her şey Allah'ın izniyle çok daha farklı olacak. Bu can bu tende oldukça onlara (IMF) esir olmayacağız" dedi.



