Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan: Brunson olayının ekonomiyle alakası yok /26 Eylül 2018 10:13

Erdoğan: Brunson olayının ekonomiyle alakası yok

Tayyip Erdoğan, Rahip Brunson'la ilgili soru üzerine, "Ben yargı mensubu değilim, 12 Ekim'de mahkeme kararını göreceğiz. Abartıldığı gibi sıkıntılı bir süreç değildir mevcut durum, Türkiye bunu kendi imkanlarıyla aşacaktır. Brunson olayının bizim ekonomimizle yakından uzaktan bir alakası yoktur" dedi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yüksek faize karşı olduğunu yineleyerek, bu durumun hem yatırımları hem de enflasyonu olumsuz yönde etkilediğini söyledi. Türkiye ekonomisinin kısa sürede toparlanacağını öne süren Erdoğan, bunun emarelerinin de görülmeye başlandığını savundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’ta Reuters haber ajansının sorularını yanıtlarken Brunson'la ilgili şunları söyledi:

’12 EKİM’DE YARGI NE KARAR VERİR BİLEMEM’

Ben yargı mensubu değilim, Türkiye Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanıyım. Biz hukukta kuvvetler ayrılığını kabul ediyorsak, yargının bağımsızlığını dünyanın her yerinde savunuyorsak o zaman yargının bu noktadaki kararlarına saygı duymamız lazım. Şu anda ismini andığınız zat; Türkiye’de terör örgütleriyle münasebeti olduğu için gözaltına alınmış, daha sonra da tutuklanmıştır. Şu anda ise bu tutukluluk süreci içerisindedir. Ve rahatsızlığı göz önünde bulundurularak sağlık nedeniyle yargı kendisini eve çıkmaya müsaade etmiştir. Ve tutukluluk sürecini şu an itibariyle evinde geçirmektedir. 12 Ekim’de biliyorsunuz mahkemesi var. Ve 12 Ekim’deki mahkemede yargı ne karar verir, onu bilemem. Buna siyasiler de karar veremez.

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