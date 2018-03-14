Samanyolu Haber /Gündem / 'Erdoğan bozkurt işareti yapıyor, iyi de benim günahım neydi?' /14 Mart 2018 11:59

'Erdoğan bozkurt işareti yapıyor, iyi de benim günahım neydi?'

Tayyip Erdoğan'ın meşhur dönüşlerinden birini daha yapıp bozkurt işareti yapması gündemdeki yerini korurken 2015'te bu işareti Erdoğan'a karşı yaptığı için gözaltına alınan ve 4 yıl hapis cezasıyla yargılanan eski MHP yöneticisi Seher Kayıhan "Peki benim günahım neydi?" diye sordu.

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Erdoğan geçen hafta Mersin’de ülkücülerin simgesi olan bozkurt işaretini, ardından da 'rabia' işaretini yaptı. Daha önce MHP'lilere yönelik ağır hakaretleri olan ancak siyaset gereği bugün MHP'lilerle ortaklık yapan Erdoğan'ın bu hamlesi trajik komik olayları da tekrar gündeme taşıyor.

MHP'nin eski ilçe yöneticisi Seher Kayıhan, Erdoğan’ın 2015’teki Uşak ziyaretinde, “Bozkurt” işareti yaptığı için gözaltına alındı. Kayıhan, 4 yıl hapis istemiyle ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla yargılandıktan sonra beraat etti. 

Yargılanması 1.5 yıl süren Kayıhan, Sözcü'ye konuştu. Kayıhan, “Kendisinin şimdi bozkurt işareti yapması bana komik geldi. Mersin'deki o sahneyi görünce, ‘Peki benim günahım neydi?' diye kendi kendime sordum'' dedi.

MHP'den istifa edip İYİ Parti'ye geçen Kayıhan şunları söyledi:

“27 Mayıs 2015'de Uşak'ta Cumhurbaşkanının konvoyu geçerken ilçe binası balkonundan bozkurt işareti yaptım. Polisler gelip ‘Cumhurbaşkanı'na hakaret ettin' diyerek beni gözaltına aldı. 2 koruma polisi teşhis yaptı. Cumhurbaşkanına ‘Allah belanı versin' dediğimi öne sürdüler. Erdoğan, 2011'de Bahçeli için “Ben bozkurtla dolaşmıyorum, ben eşrefi mahluk olan insanlarla dolaşıyorum' demişti. Şimdi ise bozkurt işareti yapıyor. İlahi adalet var. Milliyetçilerin oyu için bozkurt işareti yapması bana samimi gelmedi. Ülkücülerin oyunu alabilmek için bozkurt selamı verdi.”
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