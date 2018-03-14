'Erdoğan bozkurt işareti yapıyor, iyi de benim günahım neydi?'

Erdoğan geçen hafta Mersin’de ülkücülerin simgesi olan bozkurt işaretini, ardından da 'rabia' işaretini yaptı. Daha önce MHP'lilere yönelik ağır hakaretleri olan ancak siyaset gereği bugün MHP'lilerle ortaklık yapan Erdoğan'ın bu hamlesi trajik komik olayları da tekrar gündeme taşıyor.







MHP'nin eski ilçe yöneticisi Seher Kayıhan, Erdoğan’ın 2015’teki Uşak ziyaretinde, “Bozkurt” işareti yaptığı için gözaltına alındı. Kayıhan, 4 yıl hapis istemiyle ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla yargılandıktan sonra beraat etti.





Yargılanması 1.5 yıl süren Kayıhan, Sözcü'ye konuştu. Kayıhan, “Kendisinin şimdi bozkurt işareti yapması bana komik geldi. Mersin'deki o sahneyi görünce, ‘Peki benim günahım neydi?' diye kendi kendime sordum'' dedi.



