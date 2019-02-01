Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan 'Bozdurun' tavsiyesini kimse kale almadı /01 Şubat 2019 15:25

Erdoğan 'Bozdurun' tavsiyesini kimse kale almadı

Gerçek kişi hesaplarındaki yabancı para (döviz artı altın) miktarı 16 Şubat 2018 haftasından bu yana ilk kez 100 milyar dolar seviyesini aştı

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Son aylarda TL'nin dolar ve Avro karşısında değer kazanmasına rağmen vatandaş döviz bozdurmak yerine döviz almaya devam etti. 25 Ocak itibarıyla gerçek kişilerin mevduat bankalarında 90 milyar 911 milyon doları, katılım bankalarında 9 milyar 187 milyon doları bulunuyor. Yıl başından bu yana bu vatandaşın yabancı para miktarı, yaklaşık 3.5 milyar dolar arttı.

Cumhurbaşkanı'nın bozdurun çağrısına rağmen Hazine ve Maliye Bakanlığı 9 yıl sonra ilk defa yurt içinde dövizle borçlanmaya giderken, yurttaşa dolar, avro ve altın cinsinden tahvil ihracı da başlatılmış durumda. Uzmanlar bu adımların yurt içinde dolarizasyonu artıracağı belirtiliyor.

DOLAR VE AVRO'DA SON DURUM

Dolar vce Avro güne hafif yükselişle başladı. Avro 5,97, dolar ise 5,21TL'den alıcı buluyor.
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