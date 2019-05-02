Erdoğan: Bosna Hersek’ten et ithali için talimatları verdik

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile gerçekleştirilen görüşmelerin ardından yapılan ortak açıklamada Bosna Hersek’ten et ithal edilmesi için gerekli talimatları verdiğini belirtti.





“Türk Akım Projesi’nin Bosna Hersek’e intikali noktasında elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz” ifadelerini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:





“Bosna Hersek’teki ekonomik kalkınmanın toplumun refahına, ülkenin iç siyasi istikrarına, birlik ve bütünlüğüne katkı sağlayacağı düşüncesiyle ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik faaliyetlerin daha da güçlendirilmesi imkanlarını görüştük. İkili ticaretimizin yükselen bir grafik çizdiğini memnuniyetle tespit ettik.”





Erdoğan, “Bosna Hersek’ten et ithali noktasında gerekli talimatları verdik” diye konuştu.