Erdoğan bizzat aradı ama...

AKP’den flaş Abdullah Gül açıklaması





AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.





Toplantı devam ederken AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal açıklamalarda bulundu.





“ABDULLAH GÜL KATILMAYACAK, AHMET DAVUTOĞLU KATILACAK”





11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün AKP’nin kuruluş yıldönümü programına katılıp katılamayacağına ilişkin bir soruya Ünal, “Bugünkü kuruluş yıldönümümü etkinliğimize, sayın Abdullah Gül katılamayacağına dair mazeret bildirdi. Kendisine hem davetiye ulaştırıldı hem de sayın Cumhurbaşkanımız kendisini bizzat arayarak davet etti. Daha önceki Başbakanımız Ahmet Davutoğlu’nu bizzat ben arayarak davet ettim ve sayın Ahmet Davutoğlu katılacak. Eski Meclis Başkanlarımız sayın Bülent Arınç, Köksal Toptan, Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin katılacaklar. Sadece sayın Abdullah Gül bugün ile ilgili bir mazeret iletti” diye yanıt verdi.