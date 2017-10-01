Erdoğan: Bizim Avrupa Birliği üyeliğine ihtiyacımız kalmadı

Meclis'in yeni yasama yılının açılışında bir konuşma yapan Erdoğan, IKBY referandumu ve gündemdeki diğer konulara ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB başlığında şu ifadeleri kullandı:

"Kendi vatandaşları ülkemizde, terör dahil çeşitli suçlardan yakalandığında hemen kapımıza dayananlar, bizim onlara ilettiğimiz dosyaları işleme dahi koymuyorlar. Avrupa Birliği kurumlarının, fasıllardan serbest dolaşıma ve yardımlara kadar her konuda ülkemize karşı sergilediği iki yüzlü tutum öylesine alenileşti ki artık bu durumu örtecek mazeret dahi bulamıyorlar. Türkiye'nin, 1959 yılında ilk başvuruyu yaptığı, 1963 yılında Ankara Anlaşması'nı imzaladığı tarihten beri gösterdiği sabrı, Avrupa Birliğinin yanlış anladığını görüyoruz. Demek ki hala anlayamamışlar. Buna rağmen, şunu açıkça ifade ediyorum. Bu süreci bitiren, havlu atan, vazgeçen taraf biz olmayacağız. Aslına bakarsanız, bizim Avrupa Birliği üyeliğine ihtiyacımız da kalmamıştır."

Erdoğan Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) düzenlediği referandum için de "bu yanlıştan bir an önce dönüleceğini umuyoruz." dedi.

"Kuzey Irak yönetiminin yaptığı referandumun herhangi bir karşılığı yoktur" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kuzey Irak yönetimi yanlıştan dönme erdemeni gösterdiğinde Türkiye bu kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecektir" şeklinde konuştu.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sınırlarımızın hemen başında hem Irak halkı hem de Türkiye başta olmak üzere çevre ülkeler için daimi tehdit oluşturacak bir fitne kuyusunun kazılmasına biz göz yumamayız. Bizim Türkmen kenti olduğunu çok iyi bildiğimiz Kerkük üzerinden ülkemizin tedhit edilmesine asla tahammül edemeyiz. Bunun hesabını da mutlaka sorarız"